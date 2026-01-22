Axar Patel : టీమిండియా గెలిచినా విషాదం..స్టార్ ఆల్రౌండర్ అక్షర్ పటేల్కు తీవ్ర గాయం
Axar Patel : న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి టీ20లో టీమిండియా 48 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించినప్పటికీ, ఆ సంతోషం ఎంతో సేపు నిలవలేదు. జట్టులో కీలక ఆటగాడు, వైస్ కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ మైదానంలో గాయపడటం ఇప్పుడు టీమ్ మేనేజ్మెంట్ను కలవరపెడుతోంది. న్యూజిలాండ్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్న సమయంలో 16వ ఓవర్లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. తన సొంత బౌలింగ్లో డారిల్ మిచెల్ కొట్టిన ఒక వేగవంతమైన షాట్ను ఆపే ప్రయత్నంలో అక్షర్ ఎడమ చేతి చూపుడు వేలుకు బంతి బలంగా తగిలింది. బంతి వేగానికి అక్షర్ వేలు నుంచి రక్తం కారడం చూసి తోటి ఆటగాళ్లు, అభిమానులు షాక్కు గురయ్యారు.
గాయం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో అక్షర్ వెంటనే మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది. ఫిజియో ప్రాథమిక చికిత్స అందించినప్పటికీ, అతను మళ్ళీ బౌలింగ్ చేయడానికి రాలేదు. అక్షర్ వేయాల్సిన మిగిలిన ఓవర్ బంతులను అభిషేక్ శర్మ పూర్తి చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ మ్యాచ్లో అక్షర్ పటేల్ 3.3 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి 42 పరుగులు ఇచ్చి ఒక కీలక వికెట్ (గ్లెన్ ఫిలిప్స్) పడగొట్టాడు. అంతకుముందు బ్యాటింగ్లో 5 బంతుల్లో 5 పరుగులు చేశాడు. జట్టులో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ బ్యాలెన్స్ తెచ్చే అక్షర్ వంటి కీలక ఆటగాడు గాయపడటం సిరీస్ పరంగా భారత్కు పెద్ద మైనస్ అని చెప్పవచ్చు.
2026 టీ20 వరల్డ్ కప్కు సన్నద్ధమవుతున్న తరుణంలో అక్షర్ గాయం టీమిండియాకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. అక్షర్ కేవలం ఒక బౌలర్ మాత్రమే కాదు, లోయర్ ఆర్డర్లో మెరుపులు మెరిపించగల సమర్థుడైన బ్యాటర్ కూడా. బిసిసిఐ ఇప్పటివరకు అక్షర్ గాయంపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన విడుదల చేయలేదు. ప్రస్తుతం అతనికి స్కానింగ్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ పరీక్షల ఫలితాలను బట్టి అతను మిగిలిన సిరీస్ ఆడతాడా లేదా అనేది తెలుస్తుంది.
ఒకవేళ అక్షర్ పటేల్ తర్వాతి మ్యాచ్లకు అందుబాటులో లేకపోతే, అతని స్థానంలో ఎవరిని తీసుకోవాలన్నది సూర్యకుమార్ యాదవ్కు పెద్ద సవాల్గా మారనుంది. అక్షర్ లేకపోవడం వల్ల జట్టు బౌలింగ్ విభాగం కొంత బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. వాషింగ్టన్ సుందర్ లేదా రవి బిష్ణోయ్ వంటి ఆటగాళ్లకు అవకాశం దక్కవచ్చు. అయితే, అక్షర్ అనుభవం, అతని వైస్ కెప్టెన్సీ సేవలను టీమిండియా ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతుంది. అభిమానులందరూ అక్షర్ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నారు.