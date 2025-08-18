KL Rahul : కేఎల్ రాహుల్ టీ20లోకి రావడానికి ఇదే అడ్డుపడుతోందా? క్లారిటీ ఇచ్చిన మాజీ క్రికెటర్
KL Rahul : ఆసియా కప్ 2025 కోసం భారత జట్టు ఎంపిక త్వరలో జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 9న ఆసియా కప్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నమెంట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 28న జరుగుతుంది. భారత్ తమ మొదటి మ్యాచ్ను సెప్టెంబర్ 10న యూఏఈలో ఆడబోతోంది. ఈ టోర్నమెంట్లో ఏయే ఆటగాళ్లకు భారత జట్టులో చోటు లభిస్తుందనే ప్రశ్న క్రికెట్ అభిమానులందరి మనసుల్లో మెదులుతోంది. ఈ జాబితాలో ఒక పేరు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అతను అన్ని ఫార్మాట్లలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసినప్పటికీ, ఈ టోర్నమెంట్లో ఆడటం చాలా కష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆ ఆటగాడే కేఎల్ రాహుల్. రాహుల్ తిరిగి జట్టులోకి రావడం ఎందుకు కష్టమనే విషయాన్ని మాజీ భారత ఆటగాడు ఆకాష్ చోప్రా వివరించారు.
టీ20 క్రికెట్లో కేఎల్ రాహుల్ తిరిగి రావడం గురించి ఆకాష్ చోప్రా మాట్లాడారు. రాహుల్ తన చివరి టీ20 మ్యాచ్ను 2022లో ఇంగ్లాండ్పై ఆడాడు. అయితే, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో మాత్రం అతను నిరంతరంగా అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ, ఆకాష్ చోప్రా ప్రకారం రాహుల్కు ఆసియా కప్ 2025లో ఆడే అవకాశం లభించకపోవచ్చు. దీనికి కారణం భారత బ్యాట్స్మెన్ మానసికత అని ఆయన చెప్పారు.
ఆకాష్ చోప్రా తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడుతూ.. మీరు అతని ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ గణాంకాలను చూస్తే, అవి నిజంగా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఇటీవల కాలంలో ఏ ఆటగాడూ అతనిలా నిరంతరం 600 పరుగులు చేయలేదు. అయితే, రాహుల్ కొన్నిసార్లు నెమ్మదిగా ఆడతాడని చెబుతారు. ఏదైనా అతన్ని నిరోధిస్తుందంటే, అది అతని మానసికతే. కొన్నిసార్లు అతని కాళ్లు తడబడుతాయి, కానీ ఆలోచన సరైనదిగా ఉంటే అతని ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉంటుంది" అని అన్నారు.
కేఎల్ రాహుల్ ఐపీఎల్ 2025లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరపున ఆడుతూ 13 మ్యాచ్ల్లో 53.90 సగటు, 149.72 స్ట్రైక్ రేట్తో 539 పరుగులు చేశాడు. ఈ సీజన్లో అతను ఒక సెంచరీ, మూడు హాఫ్ సెంచరీలు చేశాడు. అతని అత్యధిక స్కోరు 112 నాటౌట్. రాహుల్ తన ఐపీఎల్ కెరీర్లో మొత్తం 145 మ్యాచ్ల్లో 46.21 సగటుతో 5222 పరుగులు చేశాడు. అతని అత్యధిక స్కోరు 132 నాటౌట్.
కేఎల్ రాహుల్ భారత జట్టు తరపున 72 టీ20 మ్యాచ్ల్లో 37.75 సగటుతో 2265 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, 22 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అతని అత్యధిక స్కోరు 110 నాటౌట్. అతను భారత జట్టు తరపున తన చివరి టీ20 మ్యాచ్ను 2022 టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఇంగ్లాండ్పై ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ గెలిచింది. ఇటీవల ముగిసిన ఐదు టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్లో కూడా రాహుల్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నప్పటికీ, ఆసియా కప్ 2025లో అతనికి చోటు దక్కడం కష్టంగా కనిపిస్తోంది.