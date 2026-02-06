T20 World Cup 2026: ఆస్ట్రేలియాకు బిగ్ షాక్.. ప్రపంచకప్ నుంచి స్టార్ పేసర్ అవుట్!
T20 World Cup 2026: ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్-2026 ప్రారంభానికి సరిగ్గా ఒక్కరోజు ముందు ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు ఊహించని దెబ్బ తగిలింది. ఆ జట్టు ప్రధాన ఫాస్ట్ బౌలర్ జోష్ హేజిల్వుడ్ గాయం కారణంగా టోర్నీ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. తొడ కండరాల గాయం (Hamstring Injury) తీవ్రత తగ్గకపోవడంతో అతను ఫిట్నెస్ సాధించలేకపోయినట్లు ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ బోర్డు అధికారికంగా ధృవీకరించింది.
ఆసీస్ పేస్ దళం బలహీనపడిందా?
ఇప్పటికే స్టార్ పేసర్ పాట్ కమిన్స్ గాయంతో జట్టుకు దూరమవ్వగా, ఇప్పుడు హేజిల్వుడ్ కూడా దూరం కావడం ఆస్ట్రేలియా బౌలింగ్ విభాగాన్ని ఆందోళనలో పడేసింది. 2021లో ఆసీస్ ప్రపంచకప్ గెలవడంలో హేజిల్వుడ్ కీలక పాత్ర పోషించాడు.
సెలక్టర్ల వివరణ: "సూపర్-8 నాటికైనా హేజిల్వుడ్ అందుబాటులోకి వస్తాడని భావించాం. కానీ ప్రస్తుత నివేదికల ప్రకారం అతను కోలుకోవడానికి ఇంకా సమయం పడుతుంది" అని జాతీయ సెలక్టర్ టోనీ డొడెమైడ్ తెలిపారు.
తదుపరి నిర్ణయం: హేజిల్వుడ్ స్థానంలో రీప్లేస్మెంట్ను ఇప్పుడే ప్రకటించడం లేదని, పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటామని బోర్డు వెల్లడించింది.
కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ ఏమన్నారంటే?
కీలక బౌలర్లు దూరం కావడంపై కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. "హేజిల్వుడ్ లేకపోవడం లోటే.. కానీ మా జట్టులో అద్భుతమైన ఆల్రౌండర్లు ఉన్నారు. మార్కస్ స్టోయినిస్, కామెరాన్ గ్రీన్ వంటి ఆటగాళ్లు బౌలింగ్ బాధ్యతలు పంచుకోగలరు. మాకు సరిపడా వనరులు ఉన్నాయి" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఈ నెల 11న కొలంబో వేదికగా ఐర్లాండ్తో జరిగే మ్యాచ్తో ఆస్ట్రేలియా తన ప్రపంచకప్ వేటను ప్రారంభించనుంది.