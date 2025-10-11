  • Menu
Yashasvi Jaiswal : కోహ్లీ రికార్డును సమం చేసిన జైశ్వాల్.. ఢిల్లీ టెస్ట్‌లో కింగ్ తరహాలో 7 ఏళ్ల నాటి అరుదైన ఘనత

Yashasvi Jaiswal : టీమిండియా ఓపెనర్ యశస్వి జైశ్వాల్ తన టెస్ట్ కెరీర్‌లో ప్రతి సిరీస్‌లోనూ ఏదో ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌తో తన ముద్ర వేస్తున్నాడు. రెండు సంవత్సరాల క్రితం వెస్టిండీస్‌పైనే తన టెస్ట్ కెరీర్‌ను మొదలుపెట్టిన జైశ్వాల్, ఇప్పుడు అదే జట్టుపై మరోసారి అద్భుతమైన సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరుగుతున్న రెండో టెస్టు తొలి రోజున, జైశ్వాల్ ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించాడు. 7 ఏళ్ల క్రితం విరాట్ కోహ్లీ నెలకొల్పిన ఓ ప్రత్యేకమైన రికార్డును యశస్వి సరికొత్తగా పునరావృతం చేయడం విశేషం.

శుక్రవారం (అక్టోబర్ 10) నుంచి ప్రారంభమైన ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్ మొదట బ్యాటింగ్ చేయగా, యశస్వి జైశ్వాల్ తన ఏడవ టెస్ట్ సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. అయితే ఈ సెంచరీని కేవలం సెంచరీగానే కాకుండా, తన టెస్ట్ కెరీర్‌లో ఐదోసారి 150 పరుగుల మార్క్‌ను దాటడం ద్వారా విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును అందుకున్నాడు. టెస్ట్ మ్యాచ్ మొదటి రోజునే రెండుసార్లు 150కి పైగా పరుగులు చేసిన కొద్దిమంది భారత బ్యాటర్లలో విరాట్ కోహ్లీ ఒకరు. కోహ్లీ 2016లో ఇంగ్లాండ్‌పై విశాఖపట్నం టెస్టులో తొలి రోజు 151 నాటౌట్ గా నిలిచాడు. ఆ తర్వాత 2017లో శ్రీలంకపై ఢిల్లీ టెస్టులో తొలి రోజు 156 నాటౌట్ తో తిరిగి వచ్చాడు.

కోహ్లీ లాగే, జైశ్వాల్ కూడా తన కెరీర్‌లో రెండుసార్లు తొలి రోజునే 150కి పైగా స్కోరు చేశాడు. ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే, కోహ్లీ ఈ ఘనత సాధించిన అదే రెండు మైదానాల్లో జైశ్వాల్ కూడా ఈ రికార్డును అందుకున్నాడు. యశస్వి జైశ్వాల్ సాధించిన 150+ స్కోర్లు కోహ్లీ ఫీట్‌తో సరిగ్గా సరిపోలాయి. ఇంగ్లాండ్‌పై కోహ్లీ 2016లో 151 పరుగులు చేసిన విశాఖపట్నం వేదికలోనే, జైశ్వాల్ కూడా తొలి రోజు 179 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. కోహ్లీ 2017లో 156 పరుగులు చేసిన ఢిల్లీ వేదికలోనే, జైశ్వాల్ ఈసారి తొలి రోజు 173 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా క్రీజులో ఉన్నాడు.

విరాట్ కోహ్లీ ఆ రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలోనూ తొలి రోజు నాటౌట్‌గా నిలవగా, జైశ్వాల్ కూడా ఈ రెండు మ్యాచ్‌లలో తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి నాటౌట్‌గా ఉండటం ఈ రికార్డులో అతిపెద్ద సారూప్యత. మొదటి రోజు ఆటలో భారత్ 2 వికెట్ల నష్టానికి 318 పరుగులు చేసింది. కేఎల్ రాహుల్ (38), యశస్వి జైశ్వాల్ కలిసి తొలి వికెట్‌కు 58 పరుగుల భాగస్వామ్యం అందించారు. రాహుల్‌ను జోమెల్ వార్రికన్ స్టంప్ అవుట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన యువ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్, జైశ్వాల్ కలిసి రెండో వికెట్‌కు 193 పరుగుల అద్భుతమైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. సుదర్శన్ తన రెండో టెస్ట్ అర్ధ సెంచరీని నమోదు చేసి, 87 పరుగుల వద్ద వార్రికన్ బౌలింగ్‌లో అవుటయ్యాడు. చివర్లో కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ (20 నాటౌట్) తో కలిసి జైశ్వాల్ (173 నాటౌట్) ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లి, రెండో రోజు కోసం పటిష్టమైన పునాది వేశారు.

