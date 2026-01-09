IPL vs PSL Net Worth: ఐపీఎల్ ముందు పీఎస్ఎల్ బచ్చా.. వంద రెట్లు ఎక్కువ! ఆస్తుల లెక్కలు చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవ్వాల్సిందే!
ఐపీఎల్ మరియు పీఎస్ఎల్ జట్ల ధరల మధ్య ఉన్న భారీ వ్యత్యాసాన్ని వివరిస్తూ ప్రత్యేక కథనం. పీఎస్ఎల్ కొత్త జట్ల కంటే ఐపీఎల్ జట్లు 100 రెట్లు ఎక్కువ ధర ఎందుకు పలుకుతున్నాయో ఇక్కడ చూడండి.
క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) రారాజు అని మరోసారి నిరూపితమైంది. పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (PSL) తన పరిధిని విస్తరించుకుంటున్నప్పటికీ, ఐపీఎల్ ఆర్థిక సామర్థ్యం ముందు అది ఎక్కడా సాటిరావడం లేదు. తాజాగా 2026 జనవరిలో జరిగిన పీఎస్ఎల్ ఫ్రాంచైజీల అమ్మకాలు, ఐపీఎల్ విలువతో పోలిస్తే కనీసం దరిదాపుల్లో కూడా లేవని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
పీఎస్ఎల్ కొత్త జట్ల ధర ఎంత?
పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) తాజాగా పీఎస్ఎల్లో జట్ల సంఖ్యను ఆరు నుండి ఎనిమిదికి పెంచింది. ఇందులో భాగంగా కొత్తగా వచ్చిన 'హైదరాబాద్', 'సియాల్కోట్' ఫ్రాంచైజీలు దాదాపు $6 - $6.6 మిలియన్లకు (సుమారు రూ. 56 - 59 కోట్లు) అమ్ముడయ్యాయి. అంటే, పాకిస్థాన్లో ఒక క్రికెట్ టీమ్ను కొనడానికి కేవలం కొన్ని పదుల కోట్లు ఉంటే సరిపోతుంది.
ఐపీఎల్ రేంజే వేరు.. 100 రెట్లు ఎక్కువ!
ఐపీఎల్ విలువతో పోలిస్తే పీఎస్ఎల్ జట్ల ధర అక్షరాలా 100 నుంచి 125 రెట్లు తక్కువ.
లేటెస్ట్ రిపోర్ట్: 2021లో ఐపీఎల్లోకి వచ్చిన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ($789 మిలియన్లు), గుజరాత్ టైటాన్స్ ($626 మిలియన్లు) ధరలను చూస్తే పీఎస్ఎల్ ఎక్కడుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
పాత జట్ల వాల్యూ: 2008లో ప్రారంభమైన ముంబై ఇండియన్స్, ఆర్సీబీ వంటి జట్ల ప్రస్తుత విలువ 2026 నాటికి $168 మిలియన్ల (రూ. 1,400 కోట్లు) పైమాటే.
ఎందుకీ భారీ వ్యత్యాసం? (Comparison Table)
డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది?
ఐపీఎల్ ఇంతటి భారీ పవర్హౌస్గా మారడానికి ప్రధాన కారణం మీడియా రైట్స్. టీవీ, డిజిటల్ ప్రసారాల ద్వారా వచ్చే వేల కోట్ల ఆదాయం ఫ్రాంచైజీలకు భరోసా ఇస్తుంది. దీనికి తోడు స్పాన్సర్షిప్లు, మెర్చండైజ్, స్టేడియం టికెట్ల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఐపీఎల్ను ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా ఈవెంట్గా మార్చింది. మరోవైపు పీఎస్ఎల్ ప్రజాదరణ పొందుతున్నప్పటికీ, కమర్షియల్ ఆదాయం మరియు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల విషయంలో ఐపీఎల్ కంటే చాలా వెనుకబడి ఉంది.
మొత్తానికి, పాకిస్థాన్ లీగ్ తన ఉనికిని చాటుకోవాలని చూస్తున్నా.. 'మెగా రిచ్' ఐపీఎల్ దరిదాపులకు వెళ్లడం ప్రస్తుతానికి అసాధ్యమని ఆర్థిక నిపుణులు తేల్చి చెబుతున్నారు.