Womens World Cup 2025 : మహిళల క్రికెట్ చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్ ప్రైజ్ మనీ.. టీమిండియా ఖాతాలో ఎన్ని కోట్లు? రన్నరప్కు ఎంత?
Womens World Cup 2025: నవంబర్ 2వ తేదీ భారత క్రికెట్ చరిత్రలో మరోసారి చిరస్థాయిగా నిలిచింది.
Womens World Cup 2025: నవంబర్ 2వ తేదీ భారత క్రికెట్ చరిత్రలో మరోసారి చిరస్థాయిగా నిలిచింది. సరిగ్గా 14న్నర ఏళ్ల క్రితం ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఎంఎస్ ధోనీ సారథ్యంలో భారత జట్టు వరల్డ్ కప్ గెలిచి ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించింది. ఇప్పుడు నవంబర్ 2న నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సారథ్యంలోని భారత మహిళా జట్టు ఐసీసీ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ టైటిల్ను గెలుచుకుని, తొలిసారిగా ఛాంపియన్గా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. టీమిండియా కేవలం ప్రపంచ ఛాంపియన్గా అవతరించడమే కాక, వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ప్రైజ్ మనీని కూడా తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
సరిగ్గా 8 సంవత్సరాల క్రితం టీమిండియా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఓటమిని చవిచూసింది. కానీ ఈసారి సొంతగడ్డపై తమ ప్రజల మధ్య వరల్డ్ కప్ గెలిచి చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం టీమిండియాకు లభించింది. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నేతృత్వంలోని టీమిండియా ఏమాత్రం నిరాశపరచలేదు. ఆదివారం జరిగిన ఈ టైటిల్ పోరులో టీమిండియా సౌత్ ఆఫ్రికాను 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించి, తొలిసారిగా ప్రపంచ ఛాంపియన్గా అవతరించింది.
ఈ ప్రపంచ కప్ ప్రారంభానికి ముందే ఐసీసీ అధ్యక్షుడు జై షా ఒక పెద్ద ప్రకటన చేస్తూ.. టోర్నమెంట్ ప్రైజ్ మనీని భారీగా పెంచారు. దీని మొదటి విజేతగా టీమిండియా నిలిచింది. ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచినందుకు ఐసీసీ నుండి టీమిండియాకు 4.48 మిలియన్ డాలర్లు అంటే దాదాపు రూ.40 కోట్లు బహుమతి లభించింది. ఇది మహిళల లేదా పురుషుల క్రికెట్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన అతిపెద్ద ప్రైజ్ మనీ. అంతేకాకుండా, ప్రతి జట్టుకు కేటాయించినట్లుగా భారత జట్టుకు కూడా ముందుగా నిర్ణయించిన రూ.2.22 కోట్లు(2.5 లక్షల డాలర్లు) అదనంగా లభిస్తాయి. దీనితో పాటు, లీగ్ దశలో ప్రతి మ్యాచ్ గెలిచినందుకు టీమిండియాకు 34,314 డాలర్లు కూడా లభిస్తాయి. టీమిండియా లీగ్ దశలో 3 మ్యాచ్లు గెలిచింది. కాబట్టి, ఆ లెక్కన మరో రూ.92 లక్షలు దాని ఖాతాలోకి చేరాయి.
సౌతాఫ్రికా టైటిల్ గెలవడంలో విఫలమైంది..కానీ రన్నరప్గా నిలిచినందుకు ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన అతిపెద్ద రన్నరప్ ప్రైజ్ మనీని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఆఫ్రికా జట్టుకు రెండో స్థానం దక్కడంతో 2.24 మిలియన్ డాలర్లు అంటే దాదాపు రూ.20 కోట్లు లభించాయి. దీనితో పాటు ఆఫ్రికా జట్టుకు కూడా ముందుగా నిర్ణయించిన రూ.2.22 కోట్లు లభిస్తాయి. ఆఫ్రికా జట్టు లీగ్ దశలో 5 మ్యాచ్లు గెలిచింది, కాబట్టి ప్రతి మ్యాచ్కు 34,314 డాలర్ల చొప్పున రూ.1.5 కోట్లకు పైగా కూడా వారికి అందుతాయి.