IND vs ZIM T20 WC Live Score: జింబాబ్వే తో చావోరేవో తేల్చుకోనున్న భారత్
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సూపర్-8లో భాగంగా ఈరోజు (ఫిబ్రవరి 26, గురువారం) భారత్ - జింబాబ్వే మధ్య ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్ జరుగుతోంది.
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates : ప్రపంచ కప్ సూపర్ 8 లో సూపర్ మ్యాచ్ ప్రారంభం అయింది. జింబాబ్వే తో టీమిండియా అమీ , తూమీకి బ్యాటింగ్ ప్రారంభించింది . ఈ మ్యాచ్ లో గెలిస్తేనే భారత్ సెమీస్ ఆశలు సజీవంగా ఉంటాయి . దీంతో ఈ మ్యాచ్ ఇప్పటివరకూ జరిగిన అన్ని మ్యాచ్ ల కంటే హై ఓల్టేజ్ మ్యాచ్ గా మారింది . చెన్నైలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్ లో జింబాబ్వే టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. టీమిండియా బ్యాటింగ్ ప్రారంభించింది. మ్యాచ్ అప్ డేట్స్.. విశేషాలు ఎప్పటికప్పుడు మీకోసం ఇక్కడ అందిస్తున్నాం . .
Live Updates
- 26 Feb 2026 2:07 PM GMT
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates
ముగిసిన పవర్ ప్లే.. ఒక వికెట్ కోల్పోయి 80 పరుగులు చేసిన టీమిండియా
- 26 Feb 2026 2:05 PM GMT
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates
ముగిసిన ఆరో ఓవర్ : ఈ ఓవర్లో 16 పరుగులు
టీమిండియా స్కోరు 80/1
అభిషేక్ : 33
ఇషాన్ కిషన్: 15
- 26 Feb 2026 2:00 PM GMT
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates
ముగిసిన ఐదో ఓవర్ : ఈ ఓవర్లో 14 పరుగులు
- టీమిండియా స్కోరు 63/1
- అభిషేక్ : 27
- ఇషాన్ కిషన్: 4
- 26 Feb 2026 1:55 PM GMT
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates
ముగిసిన నాలుగో ఓవర్ :
టీమిండియా స్కోరు 49/1
అభిషేక్ : 17
ఇషాన్ కిషన్: 1
- 26 Feb 2026 1:53 PM GMT
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates
బ్యాటింగ్ కి వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్
- 26 Feb 2026 1:53 PM GMT
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates
48 పరుగుల వద్ద మొదటి వికెట్ కోల్పోయిన భారత్
- 26 Feb 2026 1:52 PM GMT
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates
మొదటి వికెట్ కోల్పోయిన టీమిండియా . .
సంజు సాంసన్ అవుట్
- 26 Feb 2026 1:49 PM GMT
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates
ముగిసిన మూడో ఓవర్ :
టీమిండియా స్కోరు 46/0
సంజూ : 23
అభిషేక్ : 16
- 26 Feb 2026 1:44 PM GMT
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates
భారత ఇన్నింగ్స్ రెండో ఓవర్లో 8 పరుగులు వచ్చాయి. ఈ ఓవర్లో కూడా సంజు సామ్సన్ సిక్స్ కొట్టాడు. ఆ ఓవర్లోని రెండో బంతికి అభిషేక్ శర్మ సింగిల్ కొట్టి స్కోరింగ్ను ప్రారంభించాడు.
- 26 Feb 2026 1:42 PM GMT
India vs Zimbabwe, T20 world Cup 2026 Live Score Updates
ముగిసిన రెండో ఓవర్ :
టీమిండియా స్కోరు 23
సంజూ : 18
అభిషేక్ : 1