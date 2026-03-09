  • Menu
Home  > క్రీడలు

India vs NZ Final: కప్ గెలిచాం కానీ.. ఒకటి తక్కువైంది..!

India vs NZ Final: టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌లో భారత్ విజయం సాధించినా, మ్యాచ్ ఏకపక్షంగా సాగిందని అభిమానులు నిరాశ
x

India vs NZ Final

Highlights

India vs NZ Final: టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌లో భారత్ విజయం సాధించినా, మ్యాచ్ ఏకపక్షంగా సాగిందని అభిమానులు నిరాశ చెందుతున్నారు.

India vs NZ Final: ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ అనగానే మన కళ్ళ ముందు కదిలే దృశ్యాలు వేరు. 2007లో మిస్బాను అవుట్ చేసి ధోనీ సేన అందుకున్న ఆ చిరస్మరణీయ విజయం, 2024లో టీమ్ ఇండియా సాగించిన పోరాటం.. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. క్షణం క్షణం ఉత్కంఠ, చివరి బంతి వరకు ఎవరిది పైచేయో తెలియని ఆ ఉద్వేగం.. క్రికెట్ ప్రేమికులకు పండగలా అనిపిస్తుంది. కానీ, ఆదివారం జరిగిన ఇండియా-న్యూజిలాండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌ను చూసిన అభిమానులు మాత్రం కాస్త అసంతృప్తితోనే నిట్టూరుస్తున్నారు.

ఏకపక్షంగా మారిన పోరు..

టోర్నీ ఆద్యంతం హోరాహోరీగా సాగింది. ప్రతి జట్టు ఒకరికొకరు తీసిపోని రీతిలో పోటీపడ్డాయి. ఫైనల్‌కు వచ్చేసరికి అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. కానీ, మైదానంలోకి దిగిన తర్వాత సీన్ మొత్తం మారిపోయింది. టీమ్ ఇండియా బౌలర్లు, బ్యాటర్లు న్యూజిలాండ్ జట్టుపై పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించారు. కివీస్ ఏ దశలోనూ కోలుకోలేకపోయింది. దీంతో మ్యాచ్ చివరి వరకు ఉత్కంఠను రేకెత్తించకుండా, ఏకపక్షంగా ముగిసింది.

మజా మిస్ అయ్యింది..

మేము కోరుకుంది ఫైనల్ పోరాటం, కానీ చూసింది వన్-సైడెడ్ మ్యాచ్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు పెదవి విరుస్తున్నారు. హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్‌లో కనీసం న్యూజిలాండ్ నుంచి గట్టి పోటీ ఉంటుందని ఆశించిన ప్రేక్షకులకు, ఆ స్థాయి ఉత్సాహం దక్కలేదు. టోర్నీలో మిగిలిన మ్యాచ్‌లతో పోలిస్తే, ఫైనల్ చాలా చప్పగా సాగిందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్న టీమ్ ఇండియాను చూసి గర్వపడుతున్నప్పటికీ, ఆ మ్యాచ్‌లోని క్రికెట్ కిక్ మిస్ అయ్యిందనేది వారి ఫీలింగ్.

గెలుపు ముఖ్యం.. కానీ!

నిజమే, టీమ్ ఇండియా విశ్వవిజేతగా నిలవడం గర్వకారణం. ప్రపంచ ఛాంపియన్లుగా అవతరించడం వెనుక ఎంతో కష్టం ఉంది. అయితే, క్రికెట్ అంటే కేవలం ఫలితం మాత్రమే కాదు.. ఆ ఆటలో ఉండే పోరాట పటిమ. ఫైనల్ వంటి మెగా స్టేజ్‌పై గెలుపు కంటే, ఆ గెలుపు దక్కించుకున్న విధానం ప్రేక్షకులకు ఒక తీపి జ్ఞాపకంలా మిగిలిపోవాలి. ఈసారి టీమ్ ఇండియా ఏకపక్ష విజయం సాధించి కప్పును ముద్దాడినా, ఆ మ్యాచ్ అందించాల్సిన 'థ్రిల్' మాత్రం ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది.

ఏది ఏమైనా, భారత్ గెలుపును అభిమానులు సంబరంగా చేసుకుంటున్నారు. కానీ, భవిష్యత్తులో జరిగే ఫైనల్స్ మాత్రం చివరి బంతి వరకు ఊపిరి బిగబట్టేలా ఉండాలని క్రికెట్ ప్రేమికులు ఆశిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, గెలుపు ఎంత తీపిదో.. గెలుపు కోసం చేసిన ఆ పోరాటం అంతకంటే గొప్పది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick