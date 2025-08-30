  • Menu
Home  > క్రీడలు

Asia Cup 2025: బీసీసీఐకు దెబ్బ మీద దెబ్బ.. స్పాన్సర్ లేకుండానే బరిలోకి టీమిండియా

Asia Cup 2025: బీసీసీఐకు దెబ్బ మీద దెబ్బ.. స్పాన్సర్ లేకుండానే బరిలోకి టీమిండియా
x
Highlights

Asia Cup 2025: ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్న క్రికెట్ బోర్డ్ అయినప్పటికీ, భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డ్ (బీసీసీఐ) స్పాన్సర్‌ను వెతకడానికి చాలా కష్టపడుతోంది.

Asia Cup 2025: ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్న క్రికెట్ బోర్డ్ అయినప్పటికీ, భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డ్ (బీసీసీఐ) స్పాన్సర్‌ను వెతకడానికి చాలా కష్టపడుతోంది. ఆసియా కప్‌ కోసం కూడా బీసీసీఐకి ఏ స్పాన్సర్‌ లభించలేదని నివేదికలు చెబుతున్నాయి, అందుకే టీమ్ ఇండియా జెర్సీపై ఇక ఏ కంపెనీ పేరు ఉండదు. గేమింగ్ బిల్లు కారణంగా ఆన్‌లైన్ రియల్ మనీ గేమ్స్ ఆడటం ఇకపై కుదరదు కాబట్టి డ్రీమ్ 11, బీసీసీఐ మధ్య ఉన్న ఒప్పందం రద్దయింది. డ్రీమ్ 11 అలాంటి పెద్ద కంపెనీ, దీనికి 2026 వరకు బీసీసీఐతో ఒప్పందం ఉంది, కానీ అది మధ్యలోనే ముగిసింది.

స్పాన్సర్ లేకుండానే టీమిండియా

ఆసియా కప్ సెప్టెంబర్ 9 నుండి ప్రారంభం కానుంది. ఇంత తక్కువ సమయంలో బీసీసీఐకి స్పాన్సర్‌ను వెతకడం సులభం కాదు. అయినా టీమ్ ఇండియాను స్పాన్సర్ చేయడం చాలా ఖరీదైన వ్యవహారం. నివేదికల ప్రకారం, బీసీసీఐ 2027 వరల్డ్ కప్ వరకు స్పాన్సర్‌ను వెతుకుతోంది, దీనికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. టయోటా కూడా భారత జట్టుకు స్పాన్సర్ చేయాలనుకుంటున్నట్లు సమాచారం, కానీ దానిపై ఇంకా ఎలాంటి అప్‌డేట్ రాలేదు.

టీమ్ ఇండియా షెడ్యూల్, ప్రిపరేషన్

ఆసియా కప్‌లో టీమ్ ఇండియా షెడ్యూల్ విషయానికొస్తే, భారత జట్టు మొదటి మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 10న యూఏఈతో ఆడనుంది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 14న పాకిస్థాన్‌తో తలపడుతుంది. మూడవ మ్యాచ్ ఒమాన్‌తో సెప్టెంబర్ 19న జరగనుంది. టీమ్ ఇండియా సెప్టెంబర్ 5 నుండి దుబాయ్‌లో ట్రైనింగ్ తీసుకోనుంది. సెప్టెంబర్ 4న భారత ఆటగాళ్లు దుబాయ్‌కి బయలుదేరుతారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈసారి ఆటగాళ్లు ముంబై నుండి కలిసి వెళ్లడం లేదు. ఆటగాళ్లందరూ తమతమ నగరాల నుండి దుబాయ్‌కి చేరుకోనున్నారు. నివేదికల ప్రకారం, భారత ఆటగాళ్లు ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్ కూడా ప్రారంభించారు. వైస్ కెప్టెన్ శుభమాన్ గిల్ పంజాబ్‌లో ప్రాక్టీస్ చేశాడు, హార్దిక్ పాండ్యా బరోడాలో శిక్షణ పొందుతున్నాడు. అర్ష్‌దీప్ సింగ్, కులదీప్ యాదవ్ వంటివారు దలీప్ ట్రోఫీలో ఆడుతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick