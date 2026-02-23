Semi Final Qualification Scenario: సెమీ ఫైనల్ సమీకరణాలు.. ఇక భారీ విజయాలే భారత్కు దిక్కు!
రన్రేట్ సమీకరణాలే కీలకం.. మిగిలిన మ్యాచ్ల్లో ఘన విజయాలే సాధిస్తేనే భారత్కు సెమీస్ ఆశలు సజీవం.
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో దర్జాగా సెమీ ఫైనల్ చేరాలన్న భారత్ ఆశలకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సూపర్-8లో భాగంగా ఆదివారం అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో భారత్ 76 పరుగుల తేడాతో ఘోర పరాజయం చవిచూసింది. బౌలింగ్లో పర్వాలేదనిపించినా.. బ్యాటింగ్లో విఫలమై సూర్య సేన మూల్యం చెల్లించుకుంది. దక్షిణాఫ్రికాపై ఓటమితో టీమిండియా తన సెమీస్ సమీకరణాలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది.
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో సూపర్-8 దశకు అర్హత సాధించే భారత్ సమీకరణాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. భారత్ తన తదుపరి మ్యాచ్ల్లో గెలిస్తే సెమీస్ అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్ జట్లపై విజయం సాధిస్తే.. భారత్ ఖాతాలో 4 పాయింట్లు చేరుతాయి. ఇదే సమయంలో దక్షిణాఫ్రికా మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ గెలిచి 6 పాయింట్లు సాధిస్తే.. భారత్ రెండో జట్టుగా తదుపరి దశకు చేరే అవకాశం ఉంటుంది.
మరోవైపు దక్షిణాఫ్రికా మిగిలిన మ్యాచ్ల్లో ఒకటే గెలిచి.. అదే సమయంలో వెస్టిండీస్, జింబాబ్వేలు సఫారీలను ఓడిస్తే, అప్పుడు మూడు జట్లు 4 పాయింట్లతో సమానంగా నిలుస్తాయి. అప్పుడు నెట్ రన్రేట్ కీలకంగా మారుతుంది. నెట్ రన్రేట్ ఆధారంగా సెమీస్ బెర్తులు నిర్ణయించబడుతాయి. ఈ పరిస్థితిలో భారత్ భారీ తేడాతో విజయాలు సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత మ్యాచ్లోని పరాజయం వల్ల నెట్ రన్రేట్ పడిపోయినందున, మిగిలిన మ్యాచ్ల్లో భారీ గెలుపులు తప్పనిసరి. సూపర్-8 రేస్లో నిలవాలంటే భారత్ కేవలం గెలవడం మాత్రమే కాకుండా.. భారీ గెలుపు అవసరం. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింట్లోనూ ఆధిపత్యం చూపితేనే తదుపరి దశకు మార్గం సుగమమవుతుంది.