IND W vs SL W 3rd T20: హ్యాట్రిక్ విజయంపై టీమిండియా కన్ను.. నేడు భారత్, శ్రీలంక మూడో టీ20
IND W vs SL W 3rd T20: భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు మరో సిరీస్ విజయం ముంగిట నిలిచింది. శ్రీలంకతో జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో భాగంగా నేడు (శుక్రవారం) కీలకమైన మూడో టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇప్పటికే తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో ఘనవిజయం సాధించి 2-0 ఆధిక్యంలో ఉన్న హర్మన్ప్రీత్ సేన, నేటి మ్యాచులోనూ గెలిచి మరో రెండు మ్యాచ్లు మిగిలుండగానే సిరీస్ను కైవసం చేసుకోవాలని పట్టుదలతో ఉంది.
జోరు మీదున్న భారత్
విశాఖపట్నం వేదికగా జరిగిన మొదటి రెండు మ్యాచుల్లో భారత్ సంపూర్ణ ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. ఓపెనర్ షెఫాలి వర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్ సూపర్ ఫామ్లో ఉండటం జట్టుకు కలిసొచ్చే అంశం. బౌలింగ్లోనూ స్పిన్నర్లు శ్రీచరణి, వైష్ణవి శర్మలు లంక బ్యాటర్లను కట్టడి చేస్తున్నారు. అనారోగ్యం కారణంగా గత మ్యాచ్కు దూరమైన స్టార్ ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మ నేటి మ్యాచులో తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
శ్రీలంకకు చావోరేవో!
మరోవైపు సిరీస్లో నిలవాలంటే శ్రీలంకకు ఈ మ్యాచ్ ఎంతో కీలకం. బ్యాటింగ్లో కెప్టెన్ చమరి ఆటపట్టుపైనే ఆ జట్టు ఆశలన్నీ పెట్టుకుంది. భారత బౌలర్లను ధీటుగా ఎదుర్కొని భారీ స్కోరు సాధిస్తే తప్ప లంకకు గెలుపు అవకాశాలు ఉండవు. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్లోనూ ఓడిపోతే శ్రీలంక సిరీస్ను కోల్పోతుంది.
మ్యాచ్ వివరాలు:
వేదిక: గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, తిరువనంతపురం.
సమయం: రాత్రి 7:00 గంటలకు (టాస్ 6:30కు).
ప్రసారం: స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్, జియో సినిమా/జియో హాట్స్టార్.
నేటి మ్యాచ్లో గెలిచి టీమిండియా సిరీస్ విక్టరీని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుందో లేక శ్రీలంక పుంజుకుని షాక్ ఇస్తుందో చూడాలి!