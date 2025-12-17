IND vs SA: సిరీస్పై ఇండియా గురి.. ఇవాళ సౌతాఫ్రికాతో నాలుగో టీ20
IND vs SA: భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్ ఉత్కంఠ భరితమైన క్లైమాక్స్కు చేరుకుంది. నేడు లక్నోలోని ఏకనా స్టేడియంలో ఇరు జట్ల మధ్య నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది. రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న ఈ మ్యాచ్పై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ మ్యాచ్ గెలిచి సిరీస్ను కైవసం చేసుకోవాలని టీమిండియా పట్టుదలగా ఉండగా, ఎలాగైనా గెలిచి సిరీస్ను సమం చేయాలని సఫారీలు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం నాలుగు మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్లో టీమిండియా 2-1 ఆధిక్యంలో ఉంది. గత మ్యాచ్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన సూర్యకుమార్ సేన, అదే జోరును నేటి మ్యాచ్లోనూ కొనసాగించాలని చూస్తోంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్లో భారత్ విజయం సాధిస్తే, సిరీస్ 3-1తో భారత్ వశమవుతుంది. స్వదేశంలో మరో సిరీస్ విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకోవాలని టీమిండియా ఉవ్విళ్లూరుతోంది.
మరోవైపు, గత మ్యాచ్లో ఓటమి పాలైన దక్షిణాఫ్రికా జట్టుకు ఇది 'డూ ఆర్ డై' (గెలవాల్సిన) మ్యాచ్. నేడు గెలిస్తేనే సిరీస్ను 2-2తో సమం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో పటిష్టంగా ఉన్న సఫారీలు, లక్నో పిచ్పై భారత బౌలర్లను ఎదుర్కొని సిరీస్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకోవాలని ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
లక్నోలోని పిచ్ సాధారణంగా స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తుందని అంచనా. అయితే, రెండో ఇన్నింగ్స్లో మంచు ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉండటంతో టాస్ గెలిచిన జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. రాత్రి 7 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుండగా, ఇరు జట్ల అభిమానులు తమ టీమ్ గెలుపు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.