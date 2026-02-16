IND vs PAK T20 World Cup: పాక్పై భారత్ ఘనవిజయం: ఆఫ్ఘనిస్థాన్, బెలూచిస్థాన్లో మిన్నంటిన సంబరాలు.. రోడ్లపైకి వచ్చి డాన్సులు వేసిన ప్రజలు!
IND vs PAK T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా కొలంబో వేదికగా జరిగిన హై-వోల్టేజ్ పోరులో భారత్ ఘనవిజయం సాధించింది.
IND vs PAK T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా కొలంబో వేదికగా జరిగిన హై-వోల్టేజ్ పోరులో భారత్ ఘనవిజయం సాధించింది. పాకిస్థాన్ను 61 పరుగుల భారీ తేడాతో మట్టికరిపించడంతో భారత అభిమానుల ఆనందం అంబరాన్నంటింది. అయితే ఈ విజయోత్సవాలు కేవలం భారత్కే పరిమితం కాకుండా, పొరుగు దేశమైన ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో పాటు పాక్ నుంచి విముక్తి కోరుతున్న బెలూచిస్థాన్లోనూ మిన్నంటడం విశేషం.
రోడ్లపైకి వచ్చి ఆఫ్ఘన్ల కేరింతలు:
ఆఫ్ఘనిస్థాన్లో భారత్ విజయం పట్ల ప్రజలు అనూహ్య స్పందన వ్యక్తం చేశారు. పాక్ ఓటమి ఖాయమవగానే కాబూల్ సహా పలు నగరాల్లో ప్రజలు రహదారులపైకి వచ్చి గట్టిగా అరుస్తూ, జెండాలు ఊపుతూ హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు. భారత్ - ఆఫ్ఘన్ మధ్య ఉన్న స్నేహపూర్వక సంబంధాల నేపథ్యంలో తమ సొంత జట్టు గెలిచినంతగా ఆఫ్ఘన్లు సంబరాలు చేసుకున్నారు.
బెలూచిస్థాన్లో సంప్రదాయ నృత్యాలు:
మరోవైపు, తమకు ప్రత్యేక దేశం కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్న బెలూచిస్థాన్ ప్రజలు కూడా పాకిస్థాన్ ఓటమిని ఎంజాయ్ చేశారు. పాక్ జట్టు 61 పరుగుల తేడాతో ఘోర పరాజయం పాలైందని తెలియగానే బెలూచ్ ప్రజలు ఉత్సాహంగా వీధుల్లోకి వచ్చారు. తమ సంప్రదాయ నృత్యాలతో వేడుకలు జరుపుకుంటూ భారత్ విజయాన్ని బాహాటంగా కొనియాడారు.
మ్యాచ్ హైలైట్స్:
ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత ఓవర్లలో భారీ స్కోరు సాధించగా, అనంతరం 176 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్థాన్.. భారత బౌలర్ల ధాటికి కేవలం 114 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఈ విజయంతో భారత్ గ్రూప్ దశలో అగ్రస్థానంలో నిలవడమే కాకుండా, తన ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి చాటుకుంది.