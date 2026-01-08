IND vs NZ: కోహ్లీ, రోహిత్లపై కివీస్ కెప్టెన్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. 2027 వరల్డ్ కప్ ఆడుతారా?
భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందే కివీస్ కెప్టెన్ మైఖేల్ బ్రేస్వెల్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీల రిటైర్మెంట్పై వస్తున్న వార్తలకు చెక్ పెడుతూ.. వారు 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ ఆడే సత్తా ఉన్న దిగ్గజాలని కొనియాడారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
భారత్ మరియు న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య జరగనున్న పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్ (3 వన్డేలు, 5 టీ20లు) క్రికెట్ అభిమానుల్లో సెగలు పుట్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా టీమిండియా వెటరన్ దిగ్గజాలు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మల భవిష్యత్తుపై వస్తున్న వార్తలకు కివీస్ కెప్టెన్ మైఖేల్ బ్రేస్వెల్ తనదైన శైలిలో సమాధానమిచ్చి చర్చకు తెరలేపారు.
అనుభవాన్ని తక్కువ అంచనా వేయలేం!
గత కొంతకాలంగా రోహిత్, కోహ్లీలు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి యువకులకు చోటివ్వాలనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై తొలి వన్డేకు ముందు జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో బ్రేస్వెల్ స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
దిగ్గజాల సత్తా: "విరాట్, రోహిత్ వంటి గ్రేట్ ప్లేయర్లను తక్కువ అంచనా వేయడం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది. వారి రికార్డులే వారు ఎవరో చెబుతాయి."
ప్రస్తుత ఫామ్: "ప్రస్తుతం వారు ఆడుతున్న తీరు అద్భుతంగా ఉంది. అలాంటప్పుడు వారు ఆటకు స్వస్తి పలకాల్సిన అవసరం లేదు."
2027 వరల్డ్ కప్ లక్ష్యం?
2027లో దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరగనున్న వన్డే ప్రపంచకప్లో ఈ ఇద్దరు కనిపిస్తారా? అన్న ప్రశ్నకు బ్రేస్వెల్ సానుకూలంగా స్పందించారు.
"వారు ఇంకా అత్యున్నత స్థాయి క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. 2027 వరల్డ్ కప్లో వారు భారత్ తరపున బరిలోకి దిగాలని నేను వ్యక్తిగతంగా కోరుకుంటున్నాను. వారు జట్టులో ఉంటే ఆ బలం, క్రేజ్ వేరుగా ఉంటుంది."
IND vs NZ వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్:
వడోదరలో తొలి సమరం
జనవరి 11న వడోదర వేదికగా తొలి వన్డే జరగనుంది. విశేషమేమిటంటే, ఈ నగరంలో జరుగుతున్న తొలి అంతర్జాతీయ పురుషుల వన్డే మ్యాచ్ ఇదే. మిచెల్ సాంట్నర్, రచిన్ రవీంద్ర వంటి కీలక ఆటగాళ్లు లేకపోయినా, మైఖేల్ బ్రేస్వెల్ సారథ్యంలోని కివీస్ జట్టు భారత్కు గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని భావిస్తోంది.
రో-కో జోరు కొనసాగుతుందా? 2025లో ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన విరాట్, రోహిత్.. అదే ఫామ్ను 2026లో కూడా కొనసాగించాలని పట్టుదలతో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్లో సెంచరీలతో కదంతొక్కిన కోహ్లీ, కివీస్ బౌలర్లకు సింహస్వప్నంగా మారే అవకాశం ఉంది.