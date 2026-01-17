IND vs NZ 3rd ODI: ఇండోర్లో సిరీస్ ఫైట్.. గిల్ సేనలో కీలక మార్పులు! కివీస్ను ముంచే 'మాస్టర్ ప్లాన్' సిద్ధం!
భారత్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ 3వ వన్డే ప్రివ్యూ. ఇండోర్లో సిరీస్ విజేత ఎవరో తేలిపోనుంది. టీమిండియా ప్లేయింగ్ 11లో కీలక మార్పులు, పిచ్ రిపోర్ట్ మరియు ముఖ్యాంశాలు ఇక్కడ చదవండి.
భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య పోరు ఇప్పుడు క్లైమాక్స్కు చేరుకుంది. వడోదరలో భారత్, రాజ్కోట్లో కివీస్ విజయాలు సాధించడంతో మూడు వన్డేల సిరీస్ ప్రస్తుతం 1-1తో సమమైంది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి జనవరి 18 (ఆదివారం) ఇండోర్లోని హోల్కర్ స్టేడియంలో జరగనున్న నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డేపైనే ఉంది. ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో గెలిచి సిరీస్ కైవసం చేసుకోవాలని టీమిండియా పట్టుదలగా ఉంది.
హోల్కర్ స్టేడియం: పరుగుల పండగే!
ఇండోర్ పిచ్ అంటేనే బ్యాటర్లకు స్వర్గధామం. ఇక్కడి బౌండరీలు చిన్నవి కావడంతో సిక్సర్ల వర్షం కురవడం ఖాయం.
పిచ్ రిపోర్ట్: ఇది 'బ్లాక్ సాయిల్' (నల్ల రేగడి మట్టి) పిచ్. బంతి బ్యాట్పైకి అద్భుతంగా వస్తుంది.
టాస్ కీలకం: సాయంత్రం వేళ మంచు (Dew) ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి, టాస్ గెలిచిన జట్టు ఫీల్డింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
భారత్ రికార్డు: ఈ మైదానంలో టీమిండియాకు తిరుగులేని రికార్డు ఉంది. ఇక్కడ ఆడిన 7 వన్డేల్లోనూ భారతే విజయం సాధించింది.
టీమిండియా ప్లేయింగ్ 11: ఆ ఇద్దరిపై వేటు?
రాజ్కోట్ ఓటమి పాఠాలతో కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ జట్టులో కొన్ని సాహసోపేత మార్పులు చేసేలా కనిపిస్తున్నాడు.
1. టాప్ ఆర్డర్ (బలమైన పునాది): ఓపెనర్లుగా రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ బరిలోకి దిగనున్నారు. మూడో స్థానంలో రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ చేయనున్నాడు. ఇండోర్ వంటి చిన్న మైదానంలో కోహ్లీ సెట్ అయితే కివీస్ బౌలర్లకు చుక్కలే!
2. మిడిల్ ఆర్డర్ (రాహుల్ జోరు): నాలుగో స్థానంలో శ్రేయాస్ అయ్యర్, ఐదో స్థానంలో వికెట్ కీపర్ కేఎల్ రాహుల్ ఆడతారు. గత మ్యాచ్లో రాహుల్ (112 నాటౌట్) సూపర్ సెంచరీతో ఫామ్లోకి రావడం భారత్కు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
3. ఆల్ రౌండర్లు (జడేజా అవుట్?): గత రెండు మ్యాచ్ల్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించని రవీంద్ర జడేజాపై వేటు పడే అవకాశం ఉంది. ఆయన స్థానంలో యంగ్ సెన్సేషన్ ఆయుష్ బదోనిని తీసుకునే యోచనలో మేనేజ్మెంట్ ఉంది. అలాగే తెలుగు తేజం నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఫినిషర్గా, నాలుగో పేసర్గా కీలక పాత్ర పోషించనున్నాడు.
4. బౌలింగ్ విభాగం: స్పిన్ బాధ్యతలు కుల్దీప్ యాదవ్ భుజాన ఉండగా.. పేస్ దళంలో సిరాజ్, అర్ష్దీప్ సింగ్లతో పాటు ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ స్థానంలో హర్షిత్ రాణా అరంగేట్రం చేసే అవకాశం ఉంది.
భారత్ అంచనా ప్లేయింగ్ XI:
రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్ (కీపర్), నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, ఆయుష్ బదోని, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, మహ్మద్ సిరాజ్.
గెలుపు ఎవరిది?: న్యూజిలాండ్ జట్టులో డారిల్ మిచెల్, విల్ యంగ్ ప్రమాదకరంగా మారుతున్నారు. వారిని త్వరగా పెవిలియన్ పంపిస్తేనే భారత్కు సిరీస్ దక్కుతుంది. మరి ఇండోర్ కోటపై టీమిండియా జెండా పాతాదా? మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి!