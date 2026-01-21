  • Menu
Home  > క్రీడలు

IND vs NZ 1st T20 Live: నాగ్‌పూర్‌లో టీమిండియా ఎదురుదాడి.. సామ్సన్, ఇషాన్ అవుటైనా సూర్య-అభిషేక్ 'సిక్సర్ల' వర్షం!

IND vs NZ 1st T20 Live: నాగ్‌పూర్‌లో టీమిండియా ఎదురుదాడి.. సామ్సన్, ఇషాన్ అవుటైనా సూర్య-అభిషేక్ సిక్సర్ల వర్షం!
x
Highlights

నాగ్‌పూర్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న తొలి టీ20లో భారత్ తడబడి నిలబడింది. సామ్సన్, ఇషాన్ త్వరగా అవుటైనా, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ మరియు అభిషేక్ శర్మ సిక్సర్లతో కివీస్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతున్నారు.

2026 టీ20 ప్రపంచకప్పే లక్ష్యంగా టీమిండియా తన వేటను ప్రారంభించింది. న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న తొలి టీ20లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత్‌కు ఆదిలోనే గట్టి షాక్‌లు తగిలాయి. అయితే, కష్టాల్లో ఉన్న జట్టును కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, యంగ్ సెన్సేషన్ అభిషేక్ శర్మ తమ ట్రేడ్‌మార్క్ హిట్టింగ్‌తో గట్టెక్కిస్తున్నారు.

లైవ్ అప్‌డేట్స్ (జనవరి 21, 2026):

రాత్రి 07:35 (IST) - పవర్‌ప్లే ముగిసేసరికి భారత్ ధాటి: ఆరో ఓవర్‌లో టీమిండియా గేర్ మార్చింది. క్రిస్టియన్ క్లార్క్ వేసిన బౌలింగ్‌లో అభిషేక్ శర్మ అద్భుతమైన 'ఇన్‌సైడ్-అవుట్' షాట్‌తో కవర్స్ మీదుగా భారీ సిక్సర్ బాదాడు. ఆ వెంటనే కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన ఫేవరెట్ 'పిక్-అప్ షాట్'తో డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ మీదుగా బంతిని స్టాండ్స్‌లోకి పంపాడు.

స్కోరు: 6 ఓవర్ల తర్వాత భారత్ 68/2.

రాత్రి 07:31 (IST) - అభిషేక్ శర్మ 'తుఫాన్' ఇన్నింగ్స్: ఐదో ఓవర్‌లో కైల్ జేమిసన్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకున్న అభిషేక్.. వరుసగా రెండు సిక్సర్లు బాది స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. షార్ట్ బాల్స్‌ను అలవోకగా పుల్ చేస్తూ కివీస్ బౌలర్ల లైన్ అండ్ లెంగ్త్‌ను దెబ్బతీశాడు. ఈ ఓవర్‌లో ఏకంగా 16 పరుగులు వచ్చాయి.

స్కోరు: 5 ఓవర్ల తర్వాత భారత్ 54/2.

రాత్రి 07:20 (IST) - ఇషాన్ కిషన్ అవుట్.. షాక్‌లో భారత్: రీ-ఎంట్రీ మ్యాచ్‌లో భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన ఇషాన్ కిషన్ (14) నిరాశపరిచాడు. జాకబ్ డఫీ వేసిన బంతిని భారీ షాట్ ఆడబోయి మిస్ టైమ్ అయి మార్క్ చాప్‌మన్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. 3 ఓవర్లు ముగియకముందే భారత్ తన రెండో వికెట్ కోల్పోయింది.

రాత్రి 07:12 (IST) - సంజు సామ్సన్ క్లీన్ బౌల్డ్: ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలో రెండు ఫోర్లతో టచ్‌లోకి కనిపించిన సంజు సామ్సన్ (11), జేమిసన్ బౌలింగ్‌లో అనవసరమైన షాట్ ఆడి రాచిన్ రవీంద్రకు దొరికిపోయాడు. క్రీజులో సెట్ అయినట్లే కనిపించి సామ్సన్ పెవిలియన్ చేరడం ఫ్యాన్స్‌ను నిరాశకు గురిచేసింది.

మ్యాచ్ విశ్లేషణ: ప్రపంచకప్ సన్నాహకం!

2024 వరల్డ్ కప్ గెలిచిన తర్వాత భారత్ ఆడిన 36 మ్యాచ్‌ల్లో 29 గెలిచి తిరుగులేని ఫామ్‌లో ఉంది. నాగ్‌పూర్ పిచ్ బౌలర్లకు అనుకూలిస్తుందని తెలిసినా, సూర్య సేన అటాకింగ్ గేమ్‌నే నమ్ముకుంది. గాయపడిన తిలక్ వర్మ స్థానంలో ఇషాన్ కిషన్ నెం.3లో రాగా, హార్దిక్ పాండ్యా, వరుణ్ చక్రవర్తిల పునరాగమనం భారత్‌కు బలాన్నిస్తోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick