Ind vs NZ 1st ODI: వడోదర వేదికగా గిల్ సేన సమరం!
భారత్ మరియు న్యూజిలాండ్ మధ్య నేడు తొలి వన్డే మ్యాచ్ జరగనుంది. శుభ్మన్ గిల్ సారథ్యంలో టీమిండియా బరిలోకి దిగుతుండగా, రోహిత్, కోహ్లి ఫామ్ జట్టుకు కలిసొచ్చే అంశం. వడోదర వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్ విశేషాలు మరియు తుది జట్టు అంచనాలు ఇక్కడ చూడండి.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో టీ 20 వరల్డ్ కప్ సందడి మొదలవుతున్న వేళ, వన్డే సిరీస్ ప్రాధాన్యత తగ్గినా.. టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ల ఫామ్ ఈ మ్యాచ్పై భారీ అంచనాలను పెంచుతోంది. నేడు వడోదరలోని కొటాంబి స్టేడియంలో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు మొదటి వన్డేలో తలపడనున్నాయి.
హైలైట్స్:
సమయం: మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు ప్రారంభం.
వేదిక: కొటాంబి స్టేడియం, వడోదర (ఇక్కడ జరుగుతున్న తొలి పురుషుల అంతర్జాతీయ మ్యాచ్).
లైవ్: స్టార్ స్పోర్ట్స్, హాట్స్టార్.
జోరు మీదున్న రోహిత్, కోహ్లి!
ప్రస్తుతం టీమిండియాలో అందరి కళ్ళు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లిపైనే ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో రోహిత్ విధ్వంసం సృష్టించగా, దక్షిణాఫ్రికాపై కోహ్లి పరుగుల వరద పారించాడు. సీనియర్ల ఫామ్కు తోడు, గాయం నుంచి కోలుకున్న శుభ్మన్ గిల్ మళ్ళీ కెప్టెన్గా జట్టును నడిపించబోతుండటం జట్టుకు పెద్ద ఊరట. ఇక చాలా కాలం తర్వాత శ్రేయస్ అయ్యర్ తుది జట్టులోకి రానుండటంతో మిడిల్ ఆర్డర్ మరింత బలోపేతం కానుంది.
టీమిండియా బలాబలాలు:
కీపర్: కేఎల్ రాహుల్ కీపింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టనుండటంతో రిషబ్ పంత్కు బెంచ్ కే పరిమితం కావచ్చు.
బౌలింగ్: సిరాజ్ రాకతో పేస్ విభాగం పటిష్టమైంది. స్పిన్ బాధ్యత కుల్దీప్ యాదవ్ భుజాన ఉండగా, జడేజా, సుందర్ ఆల్రౌండర్లుగా సేవలందించనున్నారు.
కివీస్కు 'అనుభవ' గండం!
న్యూజిలాండ్ జట్టు ప్రస్తుత పర్యటనలో తీవ్రమైన అనుభవలేమితో కనిపిస్తోంది. ఆ జట్టులోని 15 మంది ఆటగాళ్లలో ఎనిమిది మందికి భారత్లో ఆడిన అనుభవమే లేదు. కేన్ విలియమ్సన్, లాథమ్, శాంట్నర్ వంటి దిగ్గజాలు దూరం కావడం ఆ జట్టుకు పెద్ద మైనస్.
కెప్టెన్ బ్రేస్వెల్ గతంలో హైదరాబాద్లో ఆడిన మెరుపు ఇన్నింగ్స్ను గుర్తు చేసుకుంటూ జట్టులో స్ఫూర్తి నింపాలని చూస్తున్నాడు.
పిచ్ మరియు వాతావరణం
వడోదర పిచ్ బ్యాటింగ్ మరియు బౌలింగ్కు సమానంగా సహకరించే అవకాశం ఉంది. గతంలో మహిళల మ్యాచ్ల్లో పేసర్లకు అనుకూలించినా, నేటి మ్యాచ్లో భారీ స్కోర్ నమోదయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంది, వర్ష సూచన లేదు.
"భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించడం లేదు, వర్తమానంలో జీవిస్తూ దేశం కోసం అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వడమే నా లక్ష్యం." – శుభ్మన్ గిల్ (టి20 వరల్డ్ కప్ జట్టులో చోటు దక్కకపోవడంపై వ్యాఖ్య)