IND vs BAN: భారత్-బంగ్లా మ్యాచ్‌లో ముదురుతున్న 'షేక్ హ్యాండ్' వివాదం.. అసలేం జరిగిందంటే?

Highlights

అండర్-19 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్-బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ల మధ్య 'నో షేక్ హ్యాండ్' వివాదం! టాస్ సమయంలో కరచాలనం చేసుకోకపోవడంపై బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు (BCB) వివరణ ఇచ్చింది. అసలు కారణం ఏంటంటే..

క్రికెట్ మైదానంలో భారత్, బంగ్లాదేశ్ తలపడుతున్నాయంటే చాలు.. అక్కడ పోరు కేవలం బ్యాట్, బాల్‌కే పరిమితం కాదు. భావోద్వేగాలు, కవ్వింపులు కూడా అంతే స్థాయిలో ఉంటాయి. తాజాగా జింబాబ్వే వేదికగా జరుగుతున్న అండర్-19 వరల్డ్ కప్ 2026లో ఇరు జట్ల కెప్టెన్ల మధ్య జరిగిన 'నో షేక్ హ్యాండ్' ఉదంతం ఇప్పుడు పెను వివాదానికి దారితీసింది.

టాస్ సమయంలో అసలేం జరిగింది?

గ్రూప్-ఏలో భాగంగా శనివారం బులవాయోలో భారత్-బంగ్లాదేశ్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. టాస్ కోసం టీమిండియా కెప్టెన్ ఆయుష్ మ్హత్రే, బంగ్లా వైస్ కెప్టెన్ జవాద్ అబ్రార్ మైదానంలోకి వచ్చారు. టాస్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత కనీసం ఒకరినొకరు పలకరించుకోకుండా, కరచాలనం (Handshake) చేసుకోకుండానే ఇద్దరూ వెనుదిరగడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. క్రికెట్ ఆనవాయితీని విస్మరించడంపై ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

దిగొచ్చిన బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు (BCB):

వివాదం పెద్దదవ్వడంతో బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది.

అనాలోచితం: "భారత కెప్టెన్‌తో కరచాలనం చేయకపోవడం ఉద్దేశపూర్వకమైంది కాదు. అనాలోచితంగా జరిగిన పొరపాటే" అని బీసీబీ స్పష్టం చేసింది.

ఒత్తిడి కారణమా?: రెగ్యులర్ కెప్టెన్ అజిజుల్ హకీమ్ అనారోగ్యంతో తప్పుకోవడంతో, వైస్ కెప్టెన్ జవాద్ అబ్రార్ టాస్ కోసం వచ్చాడని.. ఆ ఒత్తిడిలో పడి రూల్స్ మర్చిపోయి ఉండవచ్చని బోర్డు సమర్థించుకుంది.

క్రమశిక్షణ: ఆటగాళ్లకు క్రీడా స్ఫూర్తిపై తగిన సూచనలు చేశామని, టీమ్ ఇండియాపై తమకు పూర్తి గౌరవం ఉందని పేర్కొంది.

మ్యాచ్‌లో భారత్ ఘనవిజయం!

మైదానంలో వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆటలో మాత్రం టీమిండియా పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది.

బ్యాటింగ్ అదుర్స్: వైభవ్ సూర్యవంశీ (72), అభిజ్ఞాన్ కుందు (80) రాణించడంతో భారత్ 238 పరుగులు చేసింది.

బౌలింగ్ సెన్సేషన్: భారత బౌలర్ విహాన్ మల్హోత్రా 4 వికెట్లతో బంగ్లాదేశ్ నడ్డి విరిచాడు.

ఫలితం: వర్షం కారణంగా DLS పద్ధతిలో భారత్ 18 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించి, పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.

