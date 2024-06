ICC పురుషుల T20 ప్రపంచ కప్ 2024లో భాగంగా 43వ మ్యాచ్‌లో భారత జట్టు 47 పరుగుల తేడాతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ను ఓడించింది. సూపర్ 8 తొలి మ్యాచ్‌లో బోణీ కొట్టిన రోహిత్ సేన.. 2 పాయింట్లతో గ్రూప్ టాపర్‌గా నిలిచింది. టాస్ గెలిచి, తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ ఇండియా 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 181 పరుగులు చేసింది. జవాబుగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టు మొత్తం ఓవర్లు ఆడి 134 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది.

టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత జట్టుకు ఆరంభం అంత గొప్పగా లేదు. కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ 13 బంతుల్లో 8 పరుగులు చేసి మూడో ఓవర్‌లో 11 వద్ద పెవిలియన్ చేరాడు. రిషబ్ పంత్ 20 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. విరాట్ కోహ్లీతో కలిసి స్కోరు 50 దాటించాడు. ఏడో ఓవర్లో పంత్‌ను రషీద్ ఖాన్ అవుట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత, అతను 24 బంతుల్లో 24 పరుగులు చేసిన విరాట్ కోహ్లీ పెవిలియన్‌కు చేరాడు. అదే సమయంలో, శివమ్ దూబే కూడా ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయలేక 10 బంతుల్లో 7 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. దీంతో 11వ ఓవర్లో భారత్ స్కోరు 90/4గా మారింది.



సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా దూకుడు..



సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా దూకుడుగా వ్యవహరించి భారత ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లారు. వీరిద్దరూ అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేసి 37 బంతుల్లో 60 పరుగులు జోడించి భారత్ స్కోరును 150 దాటించారు. సూర్యకుమార్ అద్భుతమైన అర్ధ సెంచరీ సాధించి, ఐదు ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్ల సాయంతో 53 పరుగులతో ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. కాగా, హార్దిక్ పాండ్యా 24 బంతుల్లో 32 పరుగులు చేశాడు. రవీంద్ర జడేజా ఫ్లాప్ అయ్యాడు. కేవలం 7 పరుగులు మాత్రమే అందించగలిగాడు. అక్షర్ పటేల్ 12 పరుగులు చేశాడు. ఈ విధంగా భారత జట్టు 180కి పైగా స్కోరు చేయడంలో విజయం సాధించింది. అఫ్గానిస్థాన్‌ తరపున రషీద్‌ ఖాన్‌, ఫజల్‌హాక్‌ ఫరూఖీలు తలో మూడు వికెట్లు తీశారు.



రాణించిన భారత బౌలర్లు..

