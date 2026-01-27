T20 World Cup 2026: బంగ్లాదేశ్కు ఐసీసీ డబుల్ షాక్: టోర్నీ నుంచే కాదు.. భారత్కు జర్నలిస్టుల రాకపై కూడా వేటు!
T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 (T20 World Cup 2026) ప్రారంభానికి ముందే బంగ్లాదేశ్కు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) వరుస షాక్లు ఇస్తోంది. భారత్లో ఆడటానికి భద్రతా కారణాలను సాకుగా చూపి టోర్నీకే దూరమైన బంగ్లాదేశ్కు, ఇప్పుడు ఆ దేశ జర్నలిస్టుల రూపంలో మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. భారత్కు రావడానికి బంగ్లా మీడియా ప్రతినిధులకు వీసాలు ఇవ్వడానికి ఐసీసీ మరియు సంబంధిత వర్గాలు నిరాకరించాయి.
భద్రత సాకుతోనే రివర్స్ షాక్!
భారత్లో పర్యటించడం తమ జట్టుకు సురక్షితం కాదని బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం, ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు పదేపదే వాదించాయి. ఇప్పుడు అదే కారణాన్ని ఐసీసీ వీసాల నిరాకరణకు ప్రాతిపదికగా తీసుకుంది. "భారత్కు రావడం సురక్షితం కాదని బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వమే చెబుతోంది. మరి అలాంటప్పుడు ఆ దేశ జర్నలిస్టులను ఇక్కడికి పంపడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది?" అని ఐసీసీ అధికారి ఒకరు జాతీయ మీడియాతో పేర్కొన్నారు.
బంగ్లా మొండివైఖరి.. స్కాట్లాండ్కు ఛాన్స్
ఇరుదేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత్లో మ్యాచ్లు ఆడబోమని బంగ్లాదేశ్ భీష్మించుక కూర్చుంది. తమ మ్యాచ్లను శ్రీలంకకు మార్చాలని చేసిన అభ్యర్థనను ఐసీసీ నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరించింది.
ఐసీసీ నివేదిక: భారత్లో బంగ్లా జట్టుకు ఎలాంటి ముప్పు లేదని ఐసీసీ భద్రతా నివేదిక స్పష్టం చేసినా బంగ్లా వినలేదు.
ప్రత్యామ్నాయం: బంగ్లాదేశ్ వైదొలగడంతో, వారి స్థానంలో స్కాట్లాండ్ జట్టును ప్రపంచకప్కు ఎంపిక చేశారు.
దురదృష్టకరం అంటున్న బంగ్లా మీడియా
ఐసీసీ నిర్ణయంపై బంగ్లాదేశ్ జర్నలిస్టులు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఐసీసీ ఈవెంట్ల చరిత్రలో ఇది అత్యంత దురదృష్టకరమైన ఘటన అని వారు అభివర్ణిస్తున్నారు. శ్రీలంకలో జరిగే మ్యాచ్ల కవరేజీపై కూడా ఈ ప్రభావం ఉంటుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా, పాకిస్థాన్ ఆడే మ్యాచ్లు మాత్రం శ్రీలంక వేదికగా జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే.
మొత్తానికి, రాజకీయ కారణాలను క్రికెట్లోకి లాగి టోర్నీకి దూరమైన బంగ్లాదేశ్.. ఇప్పుడు మీడియా కవరేజీని కూడా కోల్పోయి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒంటరైంది.