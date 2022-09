టీ 20 మ్యాచ్‌పై తప్పుడు సమయం.. HCAపై మరో కేసు నమోదు..

X టీ 20 మ్యాచ్‌పై తప్పుడు సమయం.. HCAపై మరో కేసు నమోదు.. Highlights Hyderabad Cricket Association: HCAపై మరో కేసు నమోదైంది.

Hyderabad Cricket Association: HCAపై మరో కేసు నమోదైంది. ఈ నెల 22న జింఖానా గ్రౌండ్స్‌లో జరిగిన తొక్కిసలాట సందర్భంగా HCAపై మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి. తాజాగా మరో కేసు నమోదైంది. ఈ నెల 25వ తేదీన ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఇండియా, అస్ట్రేలియా క్రికెట్ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన సమయాన్ని టికెట్లపై తప్పుగా ముద్రించారని బేగంపేట పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నెల 25న రాత్రి ఏడు గంటలకే మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. అయితే టికెట్లపై రాత్రి ఏడున్నర గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానున్నట్టుగా సమయం ముద్రించారని బేగంపేట పీఎస్‌లో కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో మొత్తంగా నాలుగు కేసులు HCAపై నమోదయ్యాయి.