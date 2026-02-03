HCA New President: హెచ్సీఏ అధ్యక్షుడిగా జగన్ మోహన్ రావుపై వేటు.. కొత్త బాస్గా అమర్నాథ్!
HCA New President: హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (HCA)లో భారీ కుదుపు చోటుచేసుకుంది. అవినీతి, ఫోర్జరీ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు అరిశనపల్లి జగన్ మోహన్ రావును పదవి నుంచి తొలగిస్తూ హెచ్సీఏ అంబుడ్స్మెన్ జస్టిస్ సురేష్ కుమార్ కైత్ సంచలన తీర్పునిచ్చారు. ఆయన స్థానంలో గెలాక్సీ క్రికెట్ క్లబ్కు చెందిన సీనియర్ సభ్యుడు అమర్నాథ్ను నూతన అధ్యక్షుడిగా నియమించారు.
ఒక్క ఓటుతో ఓటమి.. ఇప్పుడు అధ్యక్ష పీఠం!
2023లో జరిగిన హెచ్సీఏ ఎన్నికల్లో అమర్నాథ్ కేవలం ఒక్క ఓటు తేడాతో (62-63) జగన్ మోహన్ రావు చేతిలో ఓడిపోయారు. అయితే, జగన్ మోహన్ రావు 'శ్రీ చక్ర క్లబ్' పేరుతో నకిలీ పత్రాలు సమర్పించి ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారని అమర్నాథ్ అంబుడ్స్మెన్కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్ సురేష్ కుమార్ కైత్, జగన్ మోహన్ రావుపై ఉన్న ఆరోపణలు తీవ్రమైనవని, ఆయన పదవిలో కొనసాగడానికి అనర్హుడని స్పష్టం చేస్తూ తొలగింపు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
నేపథ్యం మరియు అంబుడ్స్మెన్ ఆదేశాలు:
అక్రమాల పర్వం: జగన్ మోహన్ రావు ఫోర్జరీ పత్రాలతో పోటీ చేయడమే కాకుండా, ఐపీఎల్ టికెట్ల కేటాయింపులో అక్రమాలు, నిధుల దుర్వినియోగం వంటి ఆరోపణలపై ఇప్పటికే సీఐడీ విచారణ ఎదుర్కొంటున్నారు.
తక్షణ నియామకం: సంస్థను ఎక్కువ కాలం నాయకత్వం లేకుండా ఉంచలేమని, రన్నరప్గా నిలిచిన అమర్నాథ్ను తక్షణమే అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టాలని అంబుడ్స్మెన్ ఆదేశించారు.
పదవీ కాలం: వారం రోజుల్లో బాధ్యతలు స్వీకరించనున్న అమర్నాథ్, మిగిలిన తొమ్మిది నెలల పదవీ కాలానికి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతారు.
హెచ్సీఏ గత వైభవం కోసం కృషి చేస్తా: అమర్నాథ్
తన నియామకంపై అమర్నాథ్ స్పందిస్తూ.. ఇది న్యాయానికి దక్కిన విజయమని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ జిల్లాల్లో అట్టడుగు స్థాయి నుంచి క్రికెట్ను అభివృద్ధి చేస్తానని, మహిళా మరియు పురుష క్రికెటర్లకు మెరుగైన వసతులు కల్పిస్తూ హెచ్సీఏ ప్రతిష్టను కాపాడతానని హామీ ఇచ్చారు.