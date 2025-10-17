IND vs AUS : ఓపెనింగ్లో గిల్, రోహిత్..తొలి వన్డే మ్యాచ్కు భారత జట్టు తుది ప్లేయింగ్ XI ఇదే
T20 World Cup 2026 : రాబోయే సంవత్సరంలో అంటే 2026లో భారత్, శ్రీలంక దేశాలు సంయుక్తంగా నిర్వహించబోయే ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ కోసం పాల్గొనే 20 జట్ల జాబితా ఇప్పుడు పూర్తిగా ఖరారైంది. ఒమన్లోని మస్కట్లో జరిగిన టీ20 ప్రపంచ కప్ ఆసియా, తూర్పు ఏషియా-పసిఫిక్ క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ జట్టు, జపాన్ను ఓడించి, ఈ మెగా టోర్నమెంట్కు క్వాలిఫై అయిన 20వ, ఆఖరి జట్టుగా నిలిచింది. ఈ విజయంతో ప్రపంచ కప్ టైటిల్ కోసం తలపడే జట్ల సంఖ్య పూర్తయింది.
క్వాలిఫైయింగ్ మ్యాచ్లో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ జట్టు జపాన్పై వన్ సైడ్ విజయం సాధించింది. టాస్ గెలిచిన యూఏఈ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జపాన్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 116 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ఈ స్వల్ప లక్ష్యాన్ని యూఏఈ జట్టు కేవలం 12.1 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. జట్టు తరపున ఓపెనర్ అలీషాన్ షరాఫు 46 పరుగులు చేయగా, కెప్టెన్ మొహమ్మద్ వసీం కూడా 42 పరుగుల అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో జట్టు విజయాన్ని సులభతరం చేశారు. ఈ విజయంతో యూఏఈ 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్లో తమ స్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంది.
2026లో భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న ఈ మెగా టోర్నమెంట్లో మొత్తం 20 జట్లు టైటిల్ కోసం పోటీపడతాయి. ఈ 20 జట్లు వివిధ మార్గాల ద్వారా అర్హత సాధించాయి. భారత్, శ్రీలంక జట్లు ఆతిథ్య దేశాలుగా నేరుగా అర్హత సాధించాయి. గత ప్రపంచ కప్లో సూపర్ 8 వరకు చేరుకున్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్, ఇంగ్లండ్, దక్షిణాఫ్రికా, అమెరికా, వెస్టిండీస్ జట్లు నేరుగా క్వాలిఫై అయ్యాయి. ఐర్లాండ్, న్యూజిలాండ్, పాకిస్థాన్ జట్లు ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా తమ స్థానాలను దక్కించుకున్నాయి.
కెనడా అమెరికన్ క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ ద్వారా ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్ యూరోపియన్ క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ ద్వారా అర్హత సాధించాయి. అలాగే, నమీబియా, జింబాబ్వే ఆఫ్రికా క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్ ద్వారా క్వాలిఫై అయ్యాయి. తాజాగా, నేపాల్, ఒమన్, యూఏఈ జట్లు ఏషియా-ఈఏపీ క్వాలిఫైయర్ల నుండి అర్హత సాధించాయి. ఈ 20 జట్లు ఇప్పుడు 2026లో టైటిల్ పోరుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.