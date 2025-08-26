Cricketers Retirement : రోహిత్, కోహ్లీ, పూజారా మాత్రమే కాదు.. ఈ ఏడాది క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికిన వాళ్లు వీళ్లే
Cricketers Retirement: ఈ ఏడాది క్రికెట్ అభిమానులకు ఒక భావోద్వేగభరితమైన సంవత్సరం. ఎందుకంటే ఈ ఏడాది క్రికెట్ ప్రపంచంలో అనేక మంది దిగ్గజ ఆటగాళ్లు తమ కెరీర్కు వీడ్కోలు పలికారు. ఈ ఆటగాళ్లు తమ అద్భుతమైన ప్రదర్శనలతో అభిమానుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. తాజాగా, టీం ఇండియా సీనియర్ బ్యాట్స్మెన్ ఛతేశ్వర్ పూజారా కూడా ఈ జాబితాలో చేరారు. ఆగస్టు 24న అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన పూజారా, ఈ ఏడాది రిటైరైన 18వ ఆటగాడిగా నిలిచారు. పూజారాకు ముందు ఈ ఏడాది అనేక మంది స్టార్ క్రికెటర్లు తమ అభిమానులకు షాక్ ఇస్తూ వీడ్కోలు పలికారు.
ఈ సంవత్సరంలో క్రికెట్ అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచిన వారిలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైరైన మార్టిన్ గుప్టిల్, తమీమ్ ఇక్బాల్, వరుణ్ ఆరోన్, షపూర్ జద్రాన్, వృద్ధిమాన్ సాహా, దిముత్ కరుణరత్నే, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, పీయూష్ చావ్లా, నికోలస్ పూరన్, ఆండ్రీ రసెల్ వంటి వారు ఉన్నారు. హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నికోలస్ పూరన్ నిర్ణయం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది.. ఎందుకంటే వారు చాలా చిన్న వయసులోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు గుడ్ బై చెప్పారు.
ఈ ఏడాది టెస్ట్ క్రికెట్కు మాత్రమే వీడ్కోలు పలికిన ఆటగాళ్లు కూడా ఉన్నారు. టీం ఇండియాకు చాలా కాలం పాటు వెన్నెముకగా నిలిచిన రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి అభిమానులను కలవరపెట్టారు. వీరే కాకుండా, శ్రీలంక ఆటగాడు ఏంజెలో మాథ్యూస్ కూడా ఈ సంవత్సరం టెస్ట్ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికారు.
2025లో వన్డే క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన వారిలో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన మార్కస్ స్టోయినిస్, గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్, స్టీవ్ స్మిత్, బంగ్లాదేశ్ బ్యాట్స్మెన్ ముష్ఫికర్ రహీమ్ వంటి స్టార్ బ్యాట్స్మెన్లు ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం ముగియడానికి ఇంకా నాలుగు నెలలు మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో మరికొంత మంది ఆటగాళ్లు కూడా తమ క్రికెట్ కెరీర్కు ముగింపు పలకవచ్చునని క్రీడా నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.