Central Contract : రోహిత్, కోహ్లీ కంటే బుమ్రాకే ఎక్కువ జీతం? బీసీసీఐ కొత్త కాంట్రాక్ట్ ప్లాన్ ఇదే

రోహిత్, కోహ్లీ కంటే బుమ్రాకే ఎక్కువ జీతం? బీసీసీఐ కొత్త కాంట్రాక్ట్ ప్లాన్ ఇదే
Central Contract : టీమిండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా త్వరలోనే భారత క్రికెట్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే ఆటగాడిగా అవతరించబోతున్నారా? అంటే అవుననే అంటున్నాయి బీసీసీఐ వర్గాలు. రాబోయే 2025-26 సీజన్ కోసం బీసీసీఐ కొత్త సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ విధానాన్ని తీసుకురాబోతోంది. ఈ కొత్త ప్లాన్ ప్రకారం.. సీనియర్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కంటే కూడా బుమ్రా సంపాదన ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. క్రికెట్ బోర్డు తీసుకుంటున్న ఈ సంచలన నిర్ణయం ఇప్పుడు క్రీడా వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
బీసీసీఐ ప్రతి ఏటా తన ఆటగాళ్లకు ఇచ్చే సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ జాబితాను త్వరలో విడుదల చేయనుంది. అయితే ఈసారి ఈ జాబితాలో భారీ మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న 4 గ్రేడ్ల (A+, A, B, C) వ్యవస్థలో A+ గ్రేడ్ను తొలగించాలని బీసీసీఐ యోచిస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే.. ప్రస్తుత ఆటగాళ్లలో చాలా మంది కేవలం ఒకటో రెండో ఫార్మాట్లకే పరిమితం కావడం. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటికే టీ20ల నుంచి రిటైర్ అయ్యారు, కేవలం వన్డేలు, టెస్టులు మాత్రమే ఆడుతున్నారు. రవీంద్ర జడేజా పరిస్థితి కూడా అంతే. కానీ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఒక్కడే ప్రస్తుతం మూడు ఫార్మాట్లలో (టెస్ట్, వన్డే, టీ20) టీమిండియాకు అత్యంత కీలకంగా ఉన్నాడు.
బుమ్రాకు ఎందుకు ఎక్కువ జీతం?
బీసీసీఐ కొత్త ప్లాన్ ప్రకారం, ఏ ఆటగాడు ఎన్ని ఫార్మాట్లలో ఆడుతున్నాడు.. వారిపై ఉన్న వర్క్ లోడ్ ఎంత అనే అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. గ్రేడ్ A+ రద్దయినా, మూడు ఫార్మాట్లు ఆడుతున్న బుమ్రాకు ప్రస్తుతం అందుతున్న రూ.7 కోట్ల వార్షిక వేతనాన్ని అలాగే కొనసాగించాలని బోర్డు భావిస్తోంది. అదే సమయంలో కేవలం వన్డేలకే పరిమితమైన రోహిత్, కోహ్లీలను గ్రేడ్ బి కి తగ్గించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే, వారి వార్షిక వేతనం రూ.3 కోట్లకు పడిపోవచ్చు. అంటే బుమ్రా సంపాదన వీరిద్దరికంటే రెండింతలు ఎక్కువగా ఉండబోతోంది.
కొత్త గ్రేడింగ్ వ్యవస్థ ఇలా ఉండొచ్చు
ప్రస్తుతం బీసీసీఐ దగ్గర 34 మంది కాంట్రాక్ట్ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. 2025-26 సీజన్ కోసం కేవలం A, B, C కేటగిరీలను మాత్రమే ఉంచాలని చూస్తున్నారు. ఇందులో గ్రేడ్ ఎలో ఉండే వారికి రూ.5 కోట్లు, గ్రేడ్ బి వారికి రూ.3 కోట్లు, గ్రేడ్ సి వారికి రూ.కోటి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ, బుమ్రాను ఒక ప్రత్యేక కేటగిరీగా పరిగణించి అతనికి అత్యధికంగా రూ.7 కోట్లు ఇచ్చేలా ప్రత్యేక నిబంధన తీసుకురావాలని బీసీసీఐ భావిస్తోంది. ఎందుకంటే జట్టు విజయాల్లో బుమ్రా పాత్ర, అతని ఫిట్నెస్ నిర్వహణ బోర్డుకు అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశాలు.
సీనియర్ల భవితవ్యం
రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కేవలం వైట్ బాల్ క్రికెట్ (వన్డేలు), కీలక టెస్ట్ మ్యాచ్లలో మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు. రాబోయే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, వరల్డ్ కప్ లక్ష్యంగా వారు ముందుకు సాగుతున్నారు. వీరి స్థాయిని బట్టి జీతాల విషయంలో బోర్డు ఏవైనా మినహాయింపులు ఇస్తుందా లేక పక్కాగా ఫార్మాట్ రూల్స్ పాటిస్తుందా అన్నది వేచి చూడాలి. ఏది ఏమైనా, రాబోయే సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్లో బుమ్రా కింగ్ అనిపించుకోవడం మాత్రం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.