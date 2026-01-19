  • Menu
Tickets Crash Servers: భారత్ vs పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ టిక్కెట్లు నిమిషాల్లో సర్వర్లను క్రాష్ చేశాయి!

Highlights

2026 T20 వరల్డ్ కప్ భారత్-పాక్ మ్యాచ్ టికెట్ల కోసం భారీ రద్దీ! నిమిషాల్లోనే సర్వర్లు క్రాష్. మ్యాచ్ తేదీ, వేదిక, ధరలు మరియు టీమిండియా షెడ్యూల్ ఇక్కడ చూడండి.

2026 ICC పురుషుల T20 ప్రపంచ కప్ షెడ్యూల్ ఖరారైంది. అందరూ ఊహించినట్లే, ఫిబ్రవరి 15న జరగబోయే భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌పై హైప్ తారాస్థాయికి చేరింది. జనవరి 14 రాత్రి టిక్కెట్ల రెండో విడత అమ్మకాలు ప్రారంభం కాగానే, ఇరు దేశాల అభిమానుల్లో ఉత్సాహం ఉప్పొంగింది. దీంతో ఆన్‌లైన్ టిక్కెట్లు క్షణాల్లో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడయ్యాయి.

బుక్‌మైషో సర్వర్లు డౌన్:

ఐసీసీ తరపున టిక్కెట్లను విక్రయిస్తున్న 'బుక్‌మైషో' (BookMyShow) సర్వర్లు భారీ ట్రాఫిక్ కారణంగా క్రాష్ అయ్యాయి. అమ్మకాలు మొదలైన నిమిషాల్లోనే లక్షలాది మంది ఒకేసారి లాగిన్ కావడానికి ప్రయత్నించడంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది.

అభిమానులు ఎదుర్కొన్న ప్రధాన సమస్యలు:

  • పేమెంట్ ఫెయిల్ కావడం.
  • సాంకేతిక లోపాల సందేశాలు రావడం.
  • లాగిన్ మరియు బుకింగ్ టైమ్ అవుట్ కావడం.

దీంతో తీవ్ర నిరాశకు గురైన అభిమానులు తమ స్క్రీన్‌షాట్‌లను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ఫిర్యాదులు చేశారు.

అభిమానులకు అనుకూలంగా టిక్కెట్ ధరలు:

ఐసీసీ ఈ ప్రపంచ కప్ టిక్కెట్ ధరలను చాలా సరసమైన రేట్లలో ఉంచింది. భారత్‌లో టిక్కెట్లు కేవలం ₹100 నుండి ప్రారంభమవుతుండగా, శ్రీలంకలో LKR 1,000 నుండి ఉన్నాయి. భారత్ vs పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ టిక్కెట్లు LKR 1,500 (సుమారు ₹430) నుండి ప్రారంభమవుతున్నాయి. ధరలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా టిక్కెట్ల కోసం విపరీతమైన పోటీ నెలకొంది.

భారత జట్టు గ్రూప్ A మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్:

గ్రూప్ A లో ఉన్న భారత్, ఇండియా మరియు శ్రీలంక అంతటా తన మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది:

  • ఫిబ్రవరి 7: భారత్ vs USA – ముంబై
  • ఫిబ్రవరి 12: భారత్ vs నమీబియా – ఢిల్లీ
  • ఫిబ్రవరి 15: భారత్ vs పాకిస్తాన్ – కొలంబో
  • ఫిబ్రవరి 18: భారత్ vs నెదర్లాండ్స్ – అహ్మదాబాద్

2026 ICC పురుషుల T20 ప్రపంచ కప్ వివరాలు:

ఈ టోర్నమెంట్ ఫిబ్రవరి 7 నుండి మార్చి 8 వరకు భారత్, శ్రీలంకలోని 8 ప్రధాన నగరాల్లో జరగనుంది. మొత్తం 20 జట్లు పాల్గొంటాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీక్షకులు, స్టేడియాల్లో అభిమానుల కోలాహలం మధ్య ఇది గొప్ప క్రికెట్ పండుగ కానుంది.

ముగింపు:

టిక్కెట్ల అమ్మకాల సమయంలో జరిగిన గందరగోళాన్ని బట్టి చూస్తే, భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఎంత ఉత్కంఠభరితంగా ఉంటుందో అర్థమవుతోంది. మొదటి రౌండ్‌లో టిక్కెట్లు దక్కని వారు, అదృష్టం కలిసి వస్తుందని ఆశిస్తూ తదుపరి టిక్కెట్ విండో కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

