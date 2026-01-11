Blow for Team India: కివీస్తో వన్డే సిరీస్కు పంత్ దూరం.. రీప్లేస్మెంట్గా దూసుకొచ్చిన కుర్రాడు!
న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు రిషభ్ పంత్ దూరమయ్యాడు. ప్రాక్టీస్ సెషన్లో గాయం కావడంతో అతడిని తప్పించి, ధ్రువ్ జురెల్ను జట్టులోకి తీసుకుంది బీసీసీఐ. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
న్యూజిలాండ్తో నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న వన్డే సిరీస్కు ముందు టీమిండియాకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్ గాయం కారణంగా ఈ సిరీస్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. పంత్ స్థానంలో యువ వికెట్ కీపర్ ధ్రువ్ జురెల్ను సెలక్టర్లు జట్టులోకి తీసుకున్నారు.
ఏమైంది పంత్కు?
శనివారం వడోదరలోని బీసీఏ స్టేడియంలో ప్రాక్టీస్ సెషన్లో పాల్గొన్న సమయంలో పంత్ ఉదర భాగంలో (Abdomen) తీవ్రమైన నొప్పితో ఇబ్బంది పడ్డాడు. వెంటనే అతనికి ఎంఆర్ఐ (MRI) స్కాన్ నిర్వహించగా, ‘సైడ్ స్ట్రెయిన్’ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. పంత్ కోలుకోవడానికి సమయం పట్టనుండటంతో బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ సలహా మేరకు అతడిని సిరీస్ నుంచి తప్పించారు.
అవకాశం దక్కించుకున్న ధ్రువ్ జురెల్
విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న ధ్రువ్ జురెల్కు అదృష్టం వరించింది. దేశవాళీ క్రికెట్లో వరుసగా రాణిస్తున్న జురెల్ను రిజర్వ్ వికెట్ కీపర్గా జట్టులోకి తీసుకుంటున్నట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఆదివారమే అతను వడోదర చేరుకుని జట్టుతో కలిశాడు. అయితే, తుది జట్టులో కేఎల్ రాహుల్ కీపింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉండటంతో, జురెల్ బ్యాకప్ కీపర్గా కొనసాగనున్నాడు.
నేడే తొలి పోరు..
వడోదర వేదికగా ఆదివారం మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య తొలి వన్డే ప్రారంభం కానుంది. పంత్ లేకపోవడం టీమిండియాకు లోటే అయినా, కుర్రాళ్లు సత్తా చాటాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.