T20 World Cup 2026: విశ్వవిజేత భారత్పై కాసుల వర్షం.. టీమిండియాకు రూ.131 కోట్ల భారీ నజరానా ప్రకటించిన బీసీసీఐ!
T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్-2026లో విశ్వవిజేతగా నిలిచి మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేసిన టీమిండియాపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) కాసుల వర్షం కురిపించింది. చారిత్రాత్మక విజయాన్ని నమోదు చేసిన రోహిత్ సేనకు రూ. 131 కోట్ల భారీ నగదు బహుమతిని (Prize Money) బీసీసీఐ ప్రకటించింది.
సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన భారత్:
ఈ విజయంతో టీమిండియా క్రికెట్ చరిత్రలో పలు అరుదైన రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. టీ20 వరల్డ్కప్ చరిత్రలో మూడుసార్లు టైటిల్ గెలిచిన తొలి జట్టుగా భారత్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. వరుసగా రెండోసారి ప్రపంచకప్ను గెలుచుకుని తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది.
అందరికీ వాటా.. బీసీసీఐ ప్రశంసలు:
ఈ భారీ నజరానా కేవలం ఆటగాళ్లకే కాకుండా, జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కోచింగ్ సిబ్బంది, సెలక్టర్లు మరియు సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ అందరికీ దక్కనుంది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా టీమిండియాను అభినందించారు. "దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచిన ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ నజరానాను కేటాయిస్తున్నాం. ఆటగాళ్ల కృషి, సిబ్బంది అంకితభావం వెలకట్టలేనిది" అని ఆయన కొనియాడారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో 'టీమ్ ఇండియా గిఫ్ట్' హ్యాష్ట్యాగ్ ట్రెండింగ్లో ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.