Bangladesh Cricket Turmoil! సీనియర్ ప్లేయర్కు ప్రాణహాని బెదిరింపులు.. అసలేం జరుగుతోంది?
బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డులో తీవ్ర ఉద్రిక్తత. సీనియర్ ప్లేయర్ మహ్మద్ మిథున్కు ప్రాణహాని బెదిరింపులు. తమీమ్ ఇక్బాల్ను 'ఇండియన్ ఏజెంట్' అన్నందుకు నిరసనలు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ ఇప్పుడు ఆటపాటలతో కాకుండా ఆరోపణలు, బెదిరింపులతో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. క్రికెట్ బోర్డు (BCB) అధికారుల తీరుపై గళం విప్పిన సీనియర్ క్రికెటర్ మహ్మద్ మిథున్కు ఏకంగా ప్రాణహాని తలపెడుతూ బెదిరింపులు రావడం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ప్రపంచంలో కలకలం రేపుతోంది.
వాట్సాప్ కాల్స్తో వణికిస్తున్నారు!
బంగ్లాదేశ్ క్రికెటర్ల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడిగా ఉన్న మహ్మద్ మిథున్, ఆటగాళ్ల హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తనకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వాట్సాప్ వాయిస్ నోట్స్ రూపంలో బెదిరింపులు వస్తున్నాయని ఆయన మీడియా ముందు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "నా జీవితంలో ఇలాంటి భయానక పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదు. కేవలం ఆటగాళ్ల ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడినందుకే నన్ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. గుర్తు తెలియని నంబర్ల నుండి కాల్స్ వస్తుంటే భయంతో లిఫ్ట్ చేయడం లేదు" అని మిథున్ పేర్కొన్నారు.
అసలు వివాదం ఎక్కడ మొదలైంది?
ఈ రచ్చ అంతా తమీమ్ ఇక్బాల్ను ఉద్దేశించి బోర్డు అధికారి నజ్ముల్ ఇస్లాం చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలతో మొదలైంది.
విషయం: ఐపీఎల్ నుంచి ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను రప్పించే విషయంలో భారత్-బంగ్లా మధ్య సయోధ్య కుదర్చాలని తమీమ్ కోరారు.
వ్యాఖ్యలు: దీనిపై మండిపడ్డ బోర్డు అధికారి నజ్ముల్ ఇస్లాం.. తమీమ్ ఇక్బాల్ను 'భారత ఏజెంట్' అంటూ అవమానించారు.
ప్రతిఘటన: ఒక దిగ్గజ ఆటగాడిని అలా కించపరచడాన్ని నిరసిస్తూ మిథున్ నేతృత్వంలో క్రికెటర్లంతా కలిసి బంగ్లాదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్ (BPL) మ్యాచ్లను బహిష్కరించారు. దీంతో లీగ్ షెడ్యూల్ మొత్తం గందరగోళంలో పడింది.
రంగంలోకి దిగిన బోర్డు.. దిద్దుబాటు చర్యలు!
పరిస్థితి చేయిదాటిపోవడంతో బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు (BCB) ఎట్టకేలకు స్పందించింది.
- దర్యాప్తు: మిథున్కు వచ్చిన బెదిరింపులపై బోర్డు సెక్యూరిటీ టీమ్ విచారణ జరుపుతుందని డైరెక్టర్ ఇఫ్తికార్ తెలిపారు.
- రివ్యూ: తమీమ్ ఇక్బాల్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన నజ్ముల్ ఇస్లాంపై కూడా క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకునే దిశగా బోర్డు యోచిస్తోంది.
అయినప్పటికీ, రాజకీయాల కారణంగా బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ పరువు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మంటగలుస్తోందని అభిమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.