  • Menu
Home  > క్రీడలు

Tilak Varma: శంషాబాద్‌లో తిలక్‌ వర్మకు ఘనస్వాగతం

Tilak Varma: శంషాబాద్‌లో తిలక్‌ వర్మకు ఘనస్వాగతం
x
Highlights

Tilak Varma: ఆసియాకప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్‌పై భారత విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన యువ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ, సోమవారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లోని శంషాబాద్‌...

Tilak Varma: ఆసియాకప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్‌పై భారత విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన యువ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ, సోమవారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లోని శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయం చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు.

తెలంగాణ స్పోర్ట్స్‌ అథారిటీ ఛైర్మన్‌ ఇంద్రసేనారెడ్డి, ఎండీ సోనీ బాలాదేవితో పాటు పలువురు అధికారులు విమానాశ్రయానికి వచ్చి తిలక్‌ వర్మను కలిసి అభినందనలు తెలిపారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick