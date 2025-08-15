Asia Cup 2025 : షాకింగ్ న్యూస్.. ఆసియా కప్ కు శుభమన్ గిల్ దూరం.. కారణం ఇదే
Asia Cup 2025 : షాకింగ్ న్యూస్.. ఆసియా కప్ కు శుభమన్ గిల్ దూరం.. కారణం ఇదే
Asia Cup 2025 : క్రికెట్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఆసియా కప్ 2025 సెప్టెంబర్ 9 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నమెంట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 28న జరుగుతుంది. ఈ టోర్నమెంట్లో టీమ్ ఇండియాపై అభిమానులకు చాలా అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఇప్పటివరకు బీసీసీఐ ఆసియా కప్కు టీమిండియాను ప్రకటించలేదు. తుది జట్టులో ఎవరెవరు ఉంటారు అనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియాలో యువ బ్యాట్స్మెన్ శుభమన్ గిల్కు చోటు దక్కడం కష్టమేనని ఒక సంచలన రిపోర్ట్ బయటకు వచ్చింది.
రెవ్స్పోర్ట్స్ నివేదిక ప్రకారం, శుభమన్ గిల్కు ఆసియా కప్ 2025 టీమిండియాలో చోటు దక్కడం చాలా కష్టమని తెలుస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్లు టీ20 ఫార్మాట్లో అద్భుతంగా రాణించడం. సంజూ శాంసన్ తన చివరి 10 టీ20 మ్యాచ్లలో మూడు సెంచరీలు సాధించాడు. ఒకవేళ సంజూ శాంసన్ను జట్టులోకి తీసుకుంటే, ఓపెనర్గా అతనే ఆడే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, బోర్డు సంజూ శాంసన్ బ్యాటింగ్ లైనప్ను మార్చడానికి సుముఖంగా లేదని తెలుస్తోంది.
అభిషేక్ శర్మ కూడా టీ20 ఫార్మాట్లో దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేస్తూ టీమ్ ఇండియాలో చోటు సంపాదించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అలాగే, ప్రపంచ నంబర్ 2 ర్యాంకు బ్యాట్స్మెన్ తిలక్ వర్మను కూడా జట్టులోకి తీసుకోవచ్చని సమాచారం. ఈ పరిస్థితుల్లో శుభమన్ గిల్ టీమ్ ఇండియాలో చోటు దక్కించుకోవాలంటే, అతడిని వైస్ కెప్టెన్గా నియమిస్తేనే అవకాశం ఉంటుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. గత కొంతకాలంగా అక్షర్ పటేల్ స్థానంలో శుభమన్ గిల్ను ఆసియా కప్ 2025లో వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపిక చేస్తారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. రింకూ సింగ్ ఈ టోర్నమెంట్లో ఫినిషర్ పాత్రలో కనిపించే అవకాశం ఉంది.
ఇటీవల భారత్ ఇంగ్లాండ్లో ఐదు టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడింది. ఈ సిరీస్ 2-2తో సమంగా ముగిసింది. ఈ సిరీస్లో శుభమన్ గిల్ అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్మెన్గా నిలిచాడు. ఐదు మ్యాచ్లలో అతను 75.40 సగటుతో 754 పరుగులు చేశాడు. ఈ ప్రదర్శనకు గాను గిల్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు కూడా లభించింది. వైట్ బాల్ క్రికెట్లో కూడా అతని ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉంది.
ఐపీఎల్ 2025లో శుభమన్ గిల్ 15 మ్యాచ్లలో 50 సగటుతో 650 పరుగులు చేశాడు. ఈ సీజన్లో అతను 6 అర్ధ సెంచరీలు సాధించాడు, అతని అత్యధిక స్కోర్ 93 నాటౌట్. దీనికి ముందు, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో కూడా అతను టీమ్ ఇండియా తరపున ఆడాడు. ఆ టోర్నమెంట్లో ఐదు మ్యాచ్లలో 47 సగటుతో 188 పరుగులు చేశాడు, అత్యధిక స్కోర్ 101 నాటౌట్. ఇప్పుడు, ఆసియా కప్ 2025 జట్టులో గిల్కు చోటు దక్కుతుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి.