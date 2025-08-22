Asia Cup 2025 : దుబాయ్ లో టీమిండియా క్యాంప్..ప్రాక్టీస్ ఎప్పటి నుంచి మొదలంటే
Asia Cup 2025 : ఆసియా కప్ 2025 మొదలు కావడానికి ఎక్కువ సమయం లేదు. ఈ టోర్నమెంట్ సెప్టెంబర్ 9న ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 28 వరకు జరుగుతుంది. గతంలో టోర్నమెంట్ ఛాంపియన్ అయిన టీమిండియాపై మరోసారి అందరి దృష్టి ఉంటుంది. ఈసారి ఈ టోర్నమెంట్ టీ20 ఫార్మాట్లో జరగనుంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో భారత జట్టు మైదానంలోకి దిగనుంది. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత భారత జట్టు తిరిగి మైదానంలోకి వస్తున్నందున ఈ ఆసియా కప్ చాలా కీలకం. అందుకే టీమ్ ఇండియా టోర్నమెంట్ ప్రారంభానికి 5 రోజుల ముందే తమ సాధనను మొదలుపెట్టాలని నిర్ణయించింది.
ఆసియా కప్లో టీమ్ ఇండియా తమ మొదటి మ్యాచ్ను సెప్టెంబర్ 10న ఆతిథ్య జట్టు అయిన యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్తో ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్తో భారత టీ20 జట్టు దాదాపు 7 నెలల తర్వాత మైదానంలోకి తిరిగి వస్తుంది. భారత జట్టు తమ చివరి టీ20 మ్యాచ్ను ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో ఆడింది. ఆ తర్వాత భారత జట్టులోని చాలామంది ఆటగాళ్లు కేవలం ఐపీఎల్ 2025లోనే ఆడారు. శుభ్మన్ గిల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా వంటి క్రికెటర్లు ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో టెస్ట్ సిరీస్లో పాల్గొన్నారు. అందుకే చాలామంది ఆటగాళ్లు మళ్లీ పాత ఫామ్లోకి రావడానికి సమయం పడుతుంది.
ఇది దృష్టిలో ఉంచుకుని, టీమ్ మేనేజ్మెంట్ సెప్టెంబర్ 5 నుంచే ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టాలని నిర్ణయించింది. రెవ్స్పోర్ట్స్ నివేదిక ప్రకారం.. టీమ్ ఇండియా నేరుగా దుబాయ్కి వెళ్తుంది. అక్కడే క్యాంప్ ఏర్పాటు చేసి సెప్టెంబర్ 5 నుంచి ప్రాక్టీస్ మొదలుపెడుతుంది. టీమ్ ఇండియా తమ గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లలో మూడు మ్యాచ్లలో రెండు మ్యాచ్లను దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో ఆడాల్సి ఉంటుంది. అయితే, జట్టు శిక్షణ వేదిక ఏంటో ఇంకా స్పష్టంగా తెలియదు. కానీ, భారత జట్టు దుబాయ్లోని ఐసీసీ అకాడమీ మైదానంలోనే తమ సన్నాహాలను చేసుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. సాధారణంగా దుబాయ్లో చాలా జట్లు ఇదే చోట సాధన చేస్తుంటాయి.
మరోవైపు పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్టు ప్రాక్టీస్ టీమిండియా కంటే ముందే మొదలవుతుంది. వెస్టిండీస్లో టీ20 సిరీస్ గెలిచి తిరిగి వచ్చిన సల్మాన్ అలీ ఆగా కెప్టెన్సీలోని పాకిస్తాన్ జట్టు ఆగస్టు 22 నుంచి 25 వరకు దుబాయ్లోని ఐసీసీ అకాడమీలోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత యూఏఈలోనే ట్రై-సిరీస్ ఆడుతుంది. టోర్నమెంట్ మొదలవడానికి ముందు పాకిస్తాన్ జట్టు మొత్తం 5 ట్రైనింగ్ సెషన్స్లో పాల్గొంటుందని, ట్రై-సిరీస్తో పాటు 2 ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లు కూడా ఆడుతుందని నివేదికలో పేర్కొన్నారు.