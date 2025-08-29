  • Menu
Home  > క్రీడలు

Asia Cup 2025: భారత క్రికెట్ జట్టుకు కొత్త నిబంధన.. ఇకపై ఆటగాళ్లు ఒక్కచోట చేరి వెళ్లరు!

Asia Cup 2025 Team India Changes Travel Rules, Players to Fly Separately
x

Asia Cup 2025: భారత క్రికెట్ జట్టుకు కొత్త నిబంధన.. ఇకపై ఆటగాళ్లు ఒక్కచోట చేరి వెళ్లరు!

Highlights

Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ 2025లో టీమిండియా తమ మొదటి మ్యాచ్‌ను సెప్టెంబర్ 10న ఆడనుంది.

Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ 2025లో టీమిండియా తమ మొదటి మ్యాచ్‌ను సెప్టెంబర్ 10న ఆడనుంది. ఇందుకోసం భారత జట్టు ఆరు రోజుల ముందుగానే దుబాయ్‌కు చేరుకోనుంది. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, భారత జట్టు సెప్టెంబర్ 4న దుబాయ్‌లో అడుగుపెట్టనుంది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆటగాళ్లందరూ వేర్వేరుగా అక్కడికి వెళ్లనున్నారు. సాధారణంగా టీమ్ ఇండియాలోని ఆటగాళ్లందరూ ముంబైలో చేరి, అక్కడి నుంచి గమ్యస్థానానికి బయలుదేరుతారు. కానీ ఈసారి ఆటగాళ్లందరూ తమతమ ప్రాంతాల నుంచి వేర్వేరు సమయాల్లో దుబాయ్ చేరుకుంటారు. లాజిస్టిక్స్, ఆటగాళ్ల ప్రయాణ సౌలభ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని బీసీసీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

బీసీసీఐలోని ఒక ఉన్నతాధికారి మాట్లాడుతూ.. "సెప్టెంబర్ 4 సాయంత్రానికి ఆటగాళ్లందరూ దుబాయ్ చేరుకుంటారు. మొదటి నెట్ సెషన్ సెప్టెంబర్ 5న ఐసీసీ అకాడమీలో జరుగుతుంది. లాజిస్టిక్స్ సౌలభ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆటగాళ్లను వారి స్వంత నగరాల నుండి దుబాయ్‌కు వెళ్లడానికి అనుమతి ఇస్తాము" అని చెప్పారు. "కొంతమంది ఆటగాళ్లు ముంబై నుండి ప్రయాణిస్తారు, కానీ ఇతర ఆటగాళ్లు మొదట ముంబై వచ్చి, ఆ తర్వాత దుబాయ్ వెళ్లమని మేము చెప్పలేదు" అని బీసీసీఐ అధికారి తెలిపారు.

ఆసియా కప్ కోసం భారత్ 15 మంది సభ్యుల జట్టును ఎంపిక చేసింది. ఈ జట్టుకు సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్‌గా, శుభమాన్ గిల్ వైస్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. జట్టులో అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, జితేష్ శర్మ, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, సంజు శాంసన్, హర్షిత్ రాణా, రింకు సింగ్ ఉన్నారు. దీంతో పాటు రియాన్ పరాగ్, ధ్రువ్ జురెల్, యశస్వి జైస్వాల్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, వాషింగ్టన్ సుందర్ స్టాండ్ బై ఆటగాళ్లుగా ఉన్నారు. అయితే, ఈ ఆటగాళ్లు జట్టుతో కలిసి దుబాయ్‌కు ప్రయాణించరు.

భారత మ్యాచ్ షెడ్యూల్

భారత జట్టు సెప్టెంబర్ 10న యూఏఈతో తలపడుతుంది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్‌లో పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్ ఉంటుంది. భారత్ మూడవ గ్రూప్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 19న ఒమన్‌తో జరుగుతుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick