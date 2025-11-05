  • Menu
ప్రపంచ క్రికెట్‌ను శాసించేందుకు మరో వసంతం: 37వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న విరాట్ కోహ్లి!

Highlights

Virat Kohli Birthday 2025: 37వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న కోహ్లి — అతడి రికార్డులు, కెరీర్‌ ఘనతలు, ఫిట్‌నెస్‌ సీక్రెట్స్‌, 2027 వరల్డ్‌కప్‌ కల, అభిమానుల ఆకాంక్షలపై స్పెషల్ రిపోర్ట్.

క్రికెట్‌ దిగ్గజం, రికార్డుల రారాజు, ఛేజింగ్‌ మాస్టర్‌, ఫిట్‌నెస్‌ చిహ్నం — విరాట్‌ కోహ్లి (Virat Kohli) ఈరోజు (నవంబర్‌ 5, 2025) తన 37వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు, మాజీ ఆటగాళ్లు, క్రీడా ప్రముఖులు కోహ్లికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

కోహ్లి — రికార్డుల రారాజు

ఇటీవలే టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన కోహ్లి, ప్రస్తుతం వన్డేల్లో కొనసాగుతున్నాడు. అతడి కల – 2027 వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో భారత్‌ను గెలిపించి కెరీర్‌కు ఘన ముగింపు ఇవ్వడం.

ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన తాజా వన్డే సిరీస్‌లో కోహ్లి (74 నాటౌట్‌) రోహిత్‌ శర్మతో అద్భుత భాగస్వామ్యాన్ని నమోదు చేసి భారత్‌కు విజయం అందించాడు.

ఫిట్‌నెస్‌కు కొత్త నిర్వచనం

37 ఏళ్ల వయసులో కూడా కోహ్లి ఫిట్‌నెస్‌ విషయంలో యువ ఆటగాళ్లకు సవాల్‌గా నిలుస్తున్నాడు.

జిమ్‌, డైట్‌, డెడికేషన్‌ — కోహ్లి జీవనశైలిలో భాగమైపోయాయి.

అతడి ఫిట్‌నెస్‌ ప్రభావం వల్లే భారత క్రికెట్‌లో కొత్త సంస్కృతి ఆవిర్భవించింది.

కెప్టెన్‌ కోహ్లి యుగం

కోహ్లి హయాంలో భారత్‌ టెస్టుల్లో అద్భుత విజయాలు సాధించింది.

. ఐదు సార్లు ICC టెస్ట్ మేస్ గెలిచింది

. ప్రపంచ నంబర్‌ వన్‌ జట్టుగా నిలిచింది

. ప్రతి ఆటగాడిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపాడు

కోహ్లి సాధించిన ప్రధాన ఘనతలు

  • అండర్‌–19 వరల్డ్‌కప్‌ (2008)
  • వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ (2011)
  • టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ (2024)
  • ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ (2013, 2025)
  • ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ (2025)
  • ఆసియా కప్‌ – 3 సార్లు
  • ఐసీసీ అవార్డ్స్‌ – 10

అభిమానుల ఆకాంక్ష

ప్రతి భారత క్రికెట్ అభిమానికి ఒకే కోరిక —

2027 ప్రపంచకప్‌లో కోహ్లి చేతుల్లో ట్రోఫీ చూడటం!

హ్యాపీ బర్త్‌డే కింగ్ కోహ్లి!

భారత క్రికెట్‌కు మరిన్ని విజయాలు అందించాలని అభిమానులందరి ఆకాంక్ష.

