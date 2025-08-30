Duleep Trophy: హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన ఆకిబ్ నబీ.. వరుసగా 4 బంతుల్లో 4 వికెట్లు
Duleep Trophy: దులీప్ ట్రోఫీ క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో జమ్మూ కాశ్మీర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఆకిబ్ నబీ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో చరిత్ర సృష్టించాడు. నార్త్ జోన్ తరపున ఆడుతున్న అతను, ఈస్ట్ జోన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కేవలం 4 బంతుల్లో 4 వికెట్లు పడగొట్టి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఈ ఘనత సాధించిన దులీప్ ట్రోఫీ చరిత్రలోనే మొదటి బౌలర్గా అతను రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ కారణంగా ఈస్ట్ జోన్ కేవలం 230 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది.
నబీ మెరుపు బౌలింగ్
ఈస్ట్ జోన్ బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా 53వ ఓవర్ వేసిన ఆకిబ్ నబీ, ఆ ఓవర్ చివరి మూడు బంతుల్లో వరుసగా విరాట్ సింగ్, మనీషి, ముఖ్తార్ హుస్సేన్లను అవుట్ చేసి హ్యాట్రిక్ సాధించాడు. ఆ తర్వాత తన తర్వాతి ఓవర్ మొదటి బంతికే సూరజ్ సింధు జైస్వాల్ను అవుట్ చేసి 4 బంతుల్లో 4 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ మెరుపు బౌలింగ్తో ఈస్ట్ జోన్ 222/5 నుంచి కేవలం 8 పరుగుల వ్యవధిలో ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 230 పరుగుల వద్ద కుప్పకూలింది. నబీ కేవలం 10.1 ఓవర్లలో 28 పరుగులిచ్చి 5 వికెట్లు తీశాడు.
డబుల్ హ్యాట్రిక్ అంటే..
క్రికెట్లో వరుసగా మూడు వికెట్లు తీస్తే హ్యాట్రిక్ అని, నాలుగు వికెట్లు తీస్తే డబుల్ హ్యాట్రిక్ అని పిలుస్తారు. ఈ మ్యాచ్లో నబీ కేవలం బౌలింగ్లో మాత్రమే కాకుండా బ్యాటింగ్లోనూ రాణించాడు. నార్త్ జోన్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో అతను 44 పరుగులు చేసి జట్టుకు భారీ స్కోరు అందించడంలో సహాయపడ్డాడు.
ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్లో అరుదైన రికార్డు
ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్ చరిత్రలో వరుసగా 4 బంతుల్లో 4 వికెట్లు తీసిన నబీ నాల్గవ భారతీయ బౌలర్. ఇంతకు ముందు శంకర్ సైనీ (1988లో), మహమ్మద్ ముధాసిర్ (2018లో), కుల్వంత్ ఖేజ్రోలియా (2023లో) ఈ ఘనత సాధించారు. దులీప్ ట్రోఫీలో హ్యాట్రిక్ సాధించిన మూడవ బౌలర్గా కూడా నబీ నిలిచాడు. ఇంతకు ముందు కపిల్ దేవ్ (1978లో) మరియు సాయిరాజ్ బహుతులే (2001లో) మాత్రమే ఈ రికార్డును సాధించారు.