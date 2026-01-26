Abhishek Sharma : 14 బంతుల్లో 50.. 20 బంతుల్లో 68..గురువు రికార్డుపై అభిషేక్ శర్మ ఏమన్నాడంటే
Abhishek Sharma : గౌహతిలో జరిగిన మూడో టీ20లో న్యూజిలాండ్ బౌలర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన అభిషేక్ శర్మ, తన బ్యాటింగ్ విధ్వంసంతో సరికొత్త రికార్డులను తిరగరాశాడు. కేవలం 14 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ బాది, భారత్ తరపున టీ20ల్లో రెండో వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ చేసిన ప్లేయర్గా నిలిచాడు. అయితే తన గురువు యువరాజ్ సింగ్ పేరిట ఉన్న 12 బంతుల ప్రపంచ రికార్డును మాత్రం తృటిలో మిస్ అయ్యాడు. మ్యాచ్ అనంతరం తన రికార్డు బ్రేకింగ్ ఇన్నింగ్స్, యువీ రికార్డుపై అభిషేక్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
గౌహతి వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కివీస్ నిర్దేశించిన 154 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, మొదటి బంతికే సంజూ శాంసన్ అవుట్ కావడంతో భారత్ స్వల్ప ఒత్తిడికి లోనైంది. కానీ అభిషేక్ శర్మ క్రీజులోకి రాగానే సీన్ మొత్తం మారిపోయింది. కేవలం 14 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసి స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. మొత్తంగా 20 బంతుల్లో 68 పరుగులు (7 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. ఈ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ వల్ల టీమిండియా కేవలం 10 ఓవర్లలోనే విజయాన్ని అందుకుని, 5 మ్యాచ్ల సిరీస్లో 3-0తో తిరుగులేని ఆధిక్యాన్ని సాధించింది.
మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ప్రెజెంటేషన్ వేడుకలో అభిషేక్ శర్మ మాట్లాడుతూ తన గురువు యువరాజ్ సింగ్ రికార్డు గురించి స్పందించాడు. "యువరాజ్ పాజీ పేరిట ఉన్న 12 బంతుల హాఫ్ సెంచరీ రికార్డును బద్దలు కొట్టడం ఎవరికైనా దాదాపు అసాధ్యం. అయితే క్రికెట్లో ఏదైనా జరగొచ్చు, భవిష్యత్తులో ఎవరైనా ఆ రికార్డును అధిగమించే అవకాశం ఉండొచ్చు. ప్రస్తుతం టీమిండియా డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వాతావరణం చాలా సానుకూలంగా ఉంది. మేమంతా స్వేచ్ఛగా ఆడుతున్నాం, అదే మా విజయాలకు కారణం" అని అభిషేక్ పేర్కొన్నాడు. తన జట్టు తన నుంచి ఏం కోరుకుంటుందో అదే తాను మైదానంలో చేస్తున్నానని ఈ యువ ఆటగాడు ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.
ఈ మ్యాచ్లో భారత బౌలర్లు కూడా అద్భుతంగా రాణించారు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా రీఎంట్రీలోనే 3 వికెట్లు పడగొట్టి కివీస్ నడ్డి విరిచాడు. రవి బిష్ణోయ్ 2 వికెట్లతో రాణించడంతో న్యూజిలాండ్ 153 పరుగులకే పరిమితమైంది. లక్ష్య ఛేదనలో ఇషాన్ కిషన్ (13 బంతుల్లో 28) మెరుపులు మెరిపించగా, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (26 బంతుల్లో 57 నాటౌట్) తన ట్రేడ్ మార్క్ షాట్లతో అలరించాడు. ఈ విజయంతో టీమిండియా వరుసగా 9వ టీ20 సిరీస్ను కైవసం చేసుకుని ప్రపంచ రికార్డు దిశగా దూసుకుపోతోంది. యువ ఆటగాళ్ల దూకుడు చూస్తుంటే రాబోయే 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్లో భారత్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.