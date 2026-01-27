Ishan Kishan : అతను ఒక సెపరేట్ బ్రీడ్..ఇషాన్ కిషన్ బ్యాటింగ్పై మాజీ క్రికెటర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
Ishan Kishan : టీ20 క్రికెట్లో టీమిండియా యువ వికెట్ కీపర్ కమ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు. గతంలో విరామం తీసుకున్న తర్వాత మళ్లీ జట్టులోకి వచ్చిన ఇషాన్, న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న సిరీస్లో తన దూకుడుతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా మూడో టీ20లో కిషన్ ఆడిన తీరుపై వెటరన్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఇషాన్ కిషన్ ఆడుతున్న విధానం చూస్తుంటే అది ఒక స్పెషల్ బ్రీడ్ అని, అతనిలో ఉన్న ఆ ధైర్యం మరెవరిలోనూ లేదని అశ్విన్ కొనియాడారు.
న్యూజిలాండ్తో గౌహతి వేదికగా జరిగిన మూడో టీ20లో టీమిండియా ఘనవిజయం సాధించి సిరీస్ను 3-0తో కైవసం చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ నిర్దేశించిన 154 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇండియాకు ఆదిలోనే షాక్ తగిలింది. ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్ మొదటి బంతికే గోల్డెన్ డక్ (0)గా వెనుదిరగడంతో స్టేడియంలో నిశ్శబ్దం అలుముకుంది. అయితే, మూడో స్థానంలో వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ ఏమాత్రం భయం లేకుండా కివీస్ బౌలర్ మ్యాట్ హెన్రీ వేసిన మొదటి ఓవర్లోనే విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 13 బంతుల్లోనే 28 పరుగులు (అందులో ఫోర్లు, సిక్సర్లు) సాధించి మ్యాచ్ మొమెంటంను భారత్ వైపు తిప్పాడు. కేవలం ఒక్క ఓవర్లోనే 16 పరుగులు రాబట్టి కివీస్ బౌలర్ల రిథమ్ను దెబ్బతీశాడు.
ఇషాన్ కిషన్ ప్రదర్శనపై రవిచంద్రన్ అశ్విన్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "సాధారణంగా ఒక వికెట్ పడినప్పుడు పిచ్ ఎలా ఉందో చూసి ఆడాలని ఎవరైనా అనుకుంటారు. కానీ ఇషాన్ కిషన్ అలా కాదు. హెన్రీ వేసిన ఆ డెలివరీ అద్భుతమైనది.. అయినప్పటికీ ఇషాన్ ఎలాంటి తడబాటు లేకుండా ఎదురుదాడి చేశాడు. అతను ఆడిన మొదటి షాట్ చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. బంతి స్లాట్లో లేకపోయినా, కిషన్ తన నైపుణ్యంతో దాన్ని బౌండరీకి పంపాడు. ఇదొక అసాధారణమైన ధైర్యం. ఇలాంటి బ్యాటింగ్ విధానం ఒక డిఫరెంట్ బ్రీడ్" అని అశ్విన్ కొనియాడారు.
మరోవైపు కేరళ స్టార్ సంజూ శాంసన్ ఈ సిరీస్లో వరుసగా విఫలమవుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మొదటి రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ పెద్దగా స్కోర్లు చేయలేకపోయిన సంజూ, మూడో మ్యాచ్లో సున్నాకే ఔట్ అయ్యాడు. అదే సమయంలో ఇషాన్ కిషన్ తన రీ-ఎంట్రీలో అదరగొడుతుండటంతో టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 జట్టులో వికెట్ కీపర్ స్థానం కోసం పోటీ పెరిగింది. తిలక్ వర్మ జట్టులోకి తిరిగి వస్తే సంజూ స్థానానికి ముప్పు తప్పదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ మ్యాచ్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ (57*) , అభిషేక్ శర్మ (68*) రాణించడంతో భారత్ కేవలం 10 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.