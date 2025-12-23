  • Menu
2026 T20 ప్రపంచ కప్: ఆతిథ్యం దక్కని స్థితి నుంచి ఆధిపత్యం సాధించే కలల దిశగా భారత్ పయనం; బలమైన పునరాగమనం కోసం సిద్ధంగా ఉన్న ఐదుగురు కీలక తారలు వీరే!

Highlights

T20 ప్రపంచ కప్ 2026: 2021లో గ్రూప్ దశలోనే నిష్క్రమించిన ఐదుగురు భారత ఆటగాళ్లు, సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలో ట్రోఫీని ఎగరేసుకుపోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని బలమైన పునరాగమనం చేశారు.

గత కొద్ది నెలలుగా టీమ్ ఇండియా ప్రయాణం పూర్తి భిన్నంగా సాగింది. 2021 T20 ప్రపంచ కప్‌లో పేలవమైన ప్రదర్శనతో వెనుదిరిగిన జట్టులోని కొందరు ఆటగాళ్లు, ఇప్పుడు అనుభవజ్ఞులైన మ్యాచ్-విన్నర్‌లుగా 2026 T20 ప్రపంచ కప్‌ను గెలవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

ఇటీవల, ఫిబ్రవరి 7 నుండి భారత్ మరియు శ్రీలంకలో జరగబోయే ఈ మెగా టోర్నమెంట్ కోసం ఎంపిక చేసిన 15 మంది క్రికెటర్ల జాబితాను BCCI ప్రకటించింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని ఈ జట్టు, నిర్భయమైన ఆటతీరుకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఈ జట్టు యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, 2021 ప్రపంచ కప్ పరాజయపు చేదు అనుభవాలను చవిచూసి, ఆ తర్వాత తమను తాము పూర్తిగా మార్చుకున్న ఐదుగురు ఆటగాళ్లకు ఇందులో చోటు దక్కింది.

విజయాల నుంచి వైఫల్యాల వరకు ఈ ఐదుగురు తారల ప్రయాణాన్ని ఒకసారి చూద్దాం.

సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్)

2021లో, అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు ఇంకా అలవాటు పడుతున్న సూర్యకుమార్ యాదవ్, నాలుగు ఇన్నింగ్స్‌లలో కేవలం 42 పరుగులు మాత్రమే చేసి నిరాశపరిచాడు. ఐదేళ్ల తర్వాత, సూర్య ప్రపంచ T20 ర్యాంకింగ్స్‌లో నంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్నాడు మరియు భారత కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. 360-డిగ్రీల షాట్లు మరియు నిర్భయమైన బ్యాటింగ్ అతని ట్రేడ్‌మార్క్‌లు. 2026లో స్వదేశంలో భారత్‌కు కప్ అందించే భారీ బాధ్యత అతనిపై ఉంది.

హార్దిక్ పాండ్యా

2021 ప్రపంచ కప్ హార్దిక్ పాండ్యాకు ఒక పీడకల. గాయాలతో సతమతమై, అతను బౌలింగ్ చేయలేదు మరియు ఐదు మ్యాచ్‌లలో కేవలం 69 పరుగులు చేశాడు. విమర్శకులు అతని భవిష్యత్తుపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. అయినప్పటికీ, అతను పునరుత్తేజంతో తిరిగి వచ్చాడు. అతను ఇప్పుడు భారతదేశపు అత్యుత్తమ ఆల్‌రౌండర్‌గా ఎదిగాడు. అతని పేలుడు బ్యాటింగ్ మరియు కీలకమైన బౌలింగ్ స్పెల్‌లతో, 2026 టోర్నమెంట్‌లో భారత్ మ్యాచ్‌లు గెలవడానికి అతను ఒక నమ్మకమైన ఆయుధం.

జస్ప్రీత్ బుమ్రా

2021 ప్రపంచ కప్‌లో, బుమ్రా ఆరు మ్యాచ్‌లలో ఏడు వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు. 2026 నాటికి, అతను భారతదేశపు ఫాస్ట్ బౌలింగ్‌కు ఒక కోటలా మారాడు. "యార్కర్ కింగ్" అనే బిరుదుతో, డెత్ ఓవర్లలో పరుగులు నియంత్రించడంలో అతని సామర్థ్యం అసాధారణం. అతని బౌలింగ్ మ్యాజిక్‌తో మెన్ ఇన్ బ్లూ టైటిల్ గెలవాలని ఆశిద్దాం!

వరుణ్ చక్రవర్తి

వరుణ్ చక్రవర్తి 2021 ప్రపంచ కప్‌లో మూడు మ్యాచ్‌లలో బౌలింగ్‌లో తేలిపోయాడు మరియు ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేదు. దీంతో కొంతకాలం అతను జట్టుకు దూరమయ్యాడు. అయితే, ఈ 30 ఏళ్ల మిస్టరీ స్పిన్నర్ దేశవాళీ క్రికెట్ మరియు IPLలో అద్భుతమైన ప్రదర్శనలతో తిరిగి పుంజుకున్నాడు. నెమ్మదిగా ఉండే పిచ్‌లపై భారత్‌కు గేమ్-ఛేంజర్‌గా మారగల సత్తా అతనిలో ఉంది.

ఇషాన్ కిషన్

2021లో కేవలం ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడి 4 పరుగులు చేసి వెనుకబడిపోయిన ఇషాన్ కిషన్, దేశవాళీ పోటీలలో, ముఖ్యంగా సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో సెంచరీలు సాధించి తన ఫామ్‌ను తిరిగి పొందాడు. రిషబ్ పంత్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో, ఇషాన్ 2026లో వికెట్ కీపర్ గ్లవ్స్ ధరించనున్నాడు. ఓపెనర్‌గా జట్టుకు దూకుడు ఆరంభాలను అందించే బాధ్యత అతనిపై ఉంది.

ఒక రిడెంప్షన్ కథ

ప్రారంభం అంత గొప్పగా లేకపోయినా, ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు తమ కథనాలను తిరిగి రాసుకున్నారు. ఓటమిలో తమను తాము తెలుసుకున్నారు; తమపై తాము ఉంచిన నమ్మకంతో గెలుపు బాట పట్టారు. ఈ అనుభవాలు ఇప్పుడు వారికి మనుగడకు మరియు దేశం కోసం కీర్తిని సాధించడానికి బలాన్ని ఇచ్చాయి.

