Today Telugu Panchangam 23 January 2026: నేడు సరస్వతీ పూజకు శుభ ముహుర్తాలివే.. నేటి పంచాంగం పూర్తి వివరాలు!
Today Telugu Panchangam 23 January 2026: ఈరోజు వసంత పంచమి (23 జనవరి 2026) పంచాంగం: సరస్వతీ పూజకు మరియు అక్షరాభ్యాసానికి శుభ సమయాలు, అభిజిత్ ముహూర్తం, రాహుకాలం మరియు నక్షత్రాల పూర్తి వివరాలు మీ కోసం.
Today Telugu Panchangam 23 January 2026: విద్యకు అధిదేవత అయిన చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవిని ఆరాధించే పవిత్ర పర్వదినం 'వసంత పంచమి' నేడు (జనవరి 23, 2026) వచ్చింది. శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో మాఘ మాస శుక్ల పక్ష పంచమి తిథి వేళ భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా నేటి శుభ ముహుర్తాలు, గ్రహ సంచారం మరియు పంచాంగ విశేషాలు మీకోసం..
నేటి పంచాంగం విశేషాలు:
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, ఈరోజు చంద్రుడు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.
తేదీ: 23 జనవరి, 2026 (శుక్రవారం)
తిథి: పంచమి రాత్రి 1:46 గంటల వరకు, ఆ తర్వాత షష్ఠి ప్రారంభం.
నక్షత్రం: పూర్వాభాద్ర మధ్యాహ్నం 2:32 వరకు, అనంతరం ఉత్తరాభాద్ర ప్రారంభం.
యోగం: పరిఘ మధ్యాహ్నం 3:58 వరకు, తర్వాత శివ యోగం.
పూజకు శుభ ముహుర్తాలు (Auspicious Timings):
వసంత పంచమి నాడు అక్షరాభ్యాసం లేదా సరస్వతీ పూజ చేసేవారు ఈ క్రింది సమయాలను పాటించడం శ్రేయస్కరం:
బ్రహ్మ ముహుర్తం: తెల్లవారుజామున 5:17 నుండి 6:04 వరకు.
అభిజిత్ ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:05 నుండి 12:50 వరకు.
అమృత కాలం: ఉదయం 6:59 నుండి 8:35 వరకు.
జాగ్రత్త.. ఈ సమయాల్లో అశుభం (Inauspicious Timings):
ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించేటప్పుడు ఈ అశుభ సమయాలను గమనించండి:
రాహు కాలం: ఉదయం 11:04 నుండి మధ్యాహ్నం 12:27 వరకు.
యమగండం: మధ్యాహ్నం 3:15 నుండి సాయంత్రం 4:38 వరకు.
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:07 నుండి 9:51 వరకు.
వర్జ్యం: అర్ధరాత్రి 12:01 నుండి రాత్రి 1:36 వరకు.
నేటి పరిహారం: వసంత పంచమి శుక్రవారం రావడం విశేషం. ఈరోజు చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవితో పాటు, మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేయడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, జ్ఞాన సంపద కలుగుతుందని పండితులు సూచిస్తున్నారు.