Vasant Panchami 2026: చదువుల తల్లి దీవెనలు పొందాలా? వసంత పంచమి రోజు ఈ పనులు అస్సలు చేయకండి!
రేపే వసంత పంచమి! మీ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించాలనుకుంటున్నారా? సరస్వతీ దేవి కటాక్షం కలగాలంటే ఈ రోజు ఏ రంగు బట్టలు వేసుకోవాలి? ఏ పనులు చేయకూడదు? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
హిందూ సంప్రదాయంలో జ్ఞానానికి, విద్యకు, సకల కళలకు అధిష్టాన దేవత అయిన సరస్వతీ దేవి జన్మించిన రోజే ఈ వసంత పంచమి. మాఘ మాస శుక్ల పక్ష పంచమి నాడు జరుపుకునే ఈ పండుగ, అజ్ఞానమనే చీకటిని తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. ఈ ఏడాది జనవరి 23 (శుక్రవారం) న వసంత పంచమిని జరుపుకుంటున్నాం.
ఈ పవిత్రమైన రోజున అమ్మవారి కృప పొందడానికి ఏం చేయాలి? ఏ పనులు చేస్తే దోషం కలుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వసంత పంచమి రోజు తప్పక చేయాల్సిన పనులు:
సరస్వతీ పూజ: ఉదయాన్నే అభ్యంగన స్నానం చేసి, పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించి సరస్వతీ దేవిని పూజించాలి. పూజలో తెల్లని పూలు, పసుపు రంగు పిండివంటలను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
అక్షరాభ్యాసం: చిన్న పిల్లలకు విద్యను ప్రారంభించడానికి (ఓనమాలు దిద్దించడానికి) ఇది అత్యంత శుభప్రదమైన రోజు. ఈ రోజు అక్షరాభ్యాసం చేస్తే పిల్లలు విద్యావంతులు అవుతారని నమ్ముతారు.
పుస్తక పూజ: విద్యార్థులు తమ పుస్తకాలు, కలములు (Pens), వాద్యకారులు తమ సంగీత పరికరాలను అమ్మవారి పాదాల చెంత ఉంచి పూజించాలి.
మంత్ర పఠనం: రోజంతా వీలైనన్ని సార్లు "ఓం ఐం సరస్వత్యై నమః" అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత పెరుగుతాయి.
పసుపు రంగుకు ప్రాధాన్యత: ఈ రోజు వసంత ఋతువు రాకకు చిహ్నం. కాబట్టి పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం, పసుపు రంగు ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం శుభకరం.
ఈ పనులు పొరపాటున కూడా చేయకండి (Don'ts):
నలుపు రంగు వద్దు: వసంత పంచమి రోజున నలుపు రంగు దుస్తులు ధరించకూడదు. ఇది అశుభానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. కేవలం పసుపు లేదా తెలుపు రంగులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
మాంసాహారం నిషిద్ధం: ఈ పవిత్రమైన రోజున మద్యపానం, మాంసాహారం వంటి తామసిక ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. కేవలం సాత్విక ఆహారం (శాకాహారం) మాత్రమే తీసుకోవాలి.
కోపతాపాలకు దూరం: జ్ఞాన ప్రదాతను పూజించే రోజున ఎవరినీ నిందించకూడదు, వాదోపవాదాలకు దిగకూడదు. అహంకారాన్ని వీడి ప్రశాంతంగా ఉండాలి.
చెట్లను నరకడం: ప్రకృతి ఆరాధనలో భాగంగా ఈ రోజు చెట్లను నరకడం లేదా ఆకులను కోయడం వంటి పనులు చేయకూడదని పండితులు చెబుతుంటారు.