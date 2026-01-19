Vasant Panchami 2026 : ఈ సంవత్సరం వసంత పంచమి ఎప్పుడు? ఆరోజు ఏమి చేయాలి?
Vasant Panchami 2026: వసంత పంచమి 2026 జనవరి 23వ తేదీ జరుపుకోబడుతుంది. పూజకు శుభ ముహూర్తం, సరస్వతి పూజ, అక్షరాభ్యాసం, దానాలు, విశిష్టత వివరాలు ఇవే.
Vasant Panchami 2026 : వసంత పంచమి 2026 ఈ ఏడాది జనవరి 23వ తేదీ శుక్రవారం జరుపుకోనుంది. మాఘ మాసం శుక్ల పక్షం పంచమి రోజును పండుగగా జరుపుకుంటూ, ఈ రోజే చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవి అవతరించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. వసంత పంచమి రోజును వసంత కాల ప్రారంభంగా కూడా పరిగణిస్తారు. పంచాంగ ప్రకారం, మాఘ మాసంలో శుక్ల పక్షం పంచమి రోజున ప్రకృతి, వసంతానికి స్వాగతం పలికినట్లు భావిస్తారు. అందువల్ల ఈ పండుగను ‘శ్రీ పంచమి’ అని కూడా పిలుస్తారు.
వసంత పంచమి రోజున, పసుపు రంగు దుస్తులు ధరిస్తే అదృష్టవంతం అవుతుందని నమ్మకం ఉంది. ఇంట్లో అమ్మవారి పూజ నిర్వహించేటప్పుడు చక్కెర పొంగలి, పులిహోర, ఇతర ఇష్టమైన పానీయాలు, వంటకాలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ఈ రోజు పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించడం అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. తెలంగాణలోని నిర్మల్ జిల్లాలో బాసర క్షేత్రంలో పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం కోసం వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు.
వసంత పంచమి 2026 పూజకు శుభ ముహూర్తం ఉదయం 7:15 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12:33 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయం మధ్యలో సరస్వతి పూజ, చదువుల ప్రారంభం, నూతన వ్యాపార ప్రారంభాలు, గృహప్రవేశాలు, అన్నప్రాసనం వంటి అనేక శుభకార్యాలకు అనుకూలంగా పరిగణించబడుతుంది. పండితుల సలహా ప్రకారం, ఈ రోజున సరస్వతి గుడికి వెళ్లి అమ్మవారికి పూజలు చేయడం, ఇంట్లో సరస్వతీ పూజ నిర్వహించడం వల్ల విద్యార్థుల ఏకాగ్రత, పట్టుదల, జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది.
వసంత పంచమి రోజున పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించడం వల్ల శ్రద్ధ, నిబద్ధత, చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుందని పురాణాలు చెబుతాయి. ఈ రోజున చిన్నపిల్లలకు పెన్సిల్, పుస్తకాలు, బలపాలు, పుస్తకాలు, పెన్సిళ్లు, ఆటపట్టాలు వంటివి భక్తులచే దానం చేయడం ఒక మంచి సాంప్రదాయంగా ఉంది. వసంత పంచమి రోజు నూతన పనులు ప్రారంభించడం, వ్యాపారం మొదలుపెట్టడం కూడా అత్యంత శుభకార్యంగా పరిగణించబడుతుంది.
అంతేకాకుండా వసంత పంచమి సందర్భంగా, ప్రజలు పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం, పసుపు రంగుతో అలంకరణ చేయడం ఒక మంచి ఆచారంగా ఉంది. పసుపు రంగు శ్రద్ధ, శుభం, సంపదను సూచించే రంగుగా పరిగణించబడుతుంది. వసంత పంచమి రోజు అమ్మవారికి పూజలు చేసి, సరస్వతి మంత్రాలు చదివితే చదువులు మరియు విద్యా జీవితం మెరుగుపడుతుందని నమ్మకం ఉంది.
ఈ రోజున జరిగే శుభకార్యాలు, పూజలు, అక్షరాభ్యాసం, దానాలు, నూతన ప్రారంభాలు విద్యార్థులు, కుటుంబాలు, వ్యాపారులు, ప్రతి వయస్సు వర్గానికి ప్రాముఖ్యత కలిగినవిగా పరిగణించబడతాయి. వసంత పంచమి పండుగను సత్యనిర్వహణ, పర్యావరణం, సామాజిక కలయిక, కుటుంబ బంధాలను ప్రబలంగా కలపడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు.