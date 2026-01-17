Today Telugu Panchangam 17 January 2026: ఈరోజు పంచాంగం.. శుభ, అశుభ ముహుర్తాలివే.. రాహుకాలం, యమగండం సమయాలు ఇవే!
Today Telugu Panchangam 17 January 2026: ఈరోజు పంచాంగం (17 జనవరి 2026): నేడు పూర్వాషాఢ నక్షత్రం మరియు చతుర్దశి తిథి. రాహుకాలం, యమగండం మరియు బ్రహ్మ ముహుర్తం సమయాలతో పాటు, శని దోష నివారణ కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు ఇక్కడ చూడండి.
Today Telugu Panchangam 17 January 2026: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో నేడు (శనివారం) పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం చతుర్దశి తిథి. ఈరోజు గ్రహ సంచారం ప్రకారం చంద్రుడు ధనస్సు రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. నేటి తిథి, నక్షత్ర వివరాలు మరియు ముహుర్తాల గురించి పూర్తి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నేటి తిథి, నక్షత్ర వివరాలు:
తేదీ: 17 జనవరి 2026, శనివారం
తిథి: చతుర్దశి తిథి అర్ధరాత్రి 12:04 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అమావాస్య ప్రారంభమవుతుంది.
నక్షత్రం: మూలా నక్షత్రం ఉదయం 8:12 వరకు ఉంటుంది. అనంతరం పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ప్రారంభమై మరుసటి రోజు ఉదయం 10:14 వరకు ఉంటుంది.
యోగం: వ్యాఘతా యోగం రాత్రి 9:17 వరకు, అనంతరం హర్ష యోగం.
కరణం: విష్ఠి ఉదయం 11:16 వరకు, అనంతరం శకుని.
సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయాలు:
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:53 గంటలకు
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:58 గంటలకు
శుభ ముహుర్తాలు:
ఏదైనా శుభకార్యాలు లేదా ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి నేటి అనుకూల సమయాలివే:
బ్రహ్మ ముహుర్తం: తెల్లవారుజామున 5:17 గంటల నుంచి ఉదయం 6:05 గంటల వరకు
అభిజిత్ ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:03 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:48 గంటల వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 5:05 గంటల నుంచి ఉదయం 6:49 గంటల వరకు
అశుభ సమయాలు:
ఈ అశుభ సమయాల్లో కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడం శ్రేయస్కరం:
రాహు కాలం: ఉదయం 9:39 గంటల నుంచి ఉదయం 11:03 గంటల వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1:49 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3:12 గంటల వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:22 గంటల నుంచి ఉదయం 9:06 గంటల వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 6:25 గంటల నుంచి ఉదయం 8:11 గంటల వరకు
గులిక్ కాలం: ఉదయం 6:53 గంటల నుంచి ఉదయం 8:16 గంటల వరకు
నేటి పరిహారం: ఈరోజు శనివారం మరియు చతుర్దశి తిథి కావడంతో శని దేవుడిని ఆరాధించడం చాలా ముఖ్యం. శని దోషం ఉన్నవారు లేదా ఏలిన నాటి శని ప్రభావం ఉన్నవారు ఈరోజు శనీశ్వరుడికి నల్ల నువ్వులు సమర్పించి, నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేయడం వల్ల కష్టాలు తొలగి ఉపశమనం లభిస్తుంది.