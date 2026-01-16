Today Telugu Panchangam January 16, 2026: ఈరోజు పంచాంగం.. శుభ, అశుభ ముహుర్తాలివే.. రాహుకాలం ఎప్పుడంటే?
Today Telugu Panchangam January 16, 2026: ఈరోజు పంచాంగం (16 జనవరి 2026): నేడు మూలా నక్షత్రం మరియు త్రయోదశి తిథి. రాహుకాలం, యమగండం మరియు బ్రహ్మ ముహుర్తం సమయాలతో పాటు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు.
Today Telugu Panchangam January 16, 2026: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో నేడు (శుక్రవారం) పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం త్రయోదశి తిథి. ఈరోజు గ్రహ సంచారం ప్రకారం చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. నేటి రోజు ప్రత్యేకతను, తిథి, నక్షత్ర వివరాలను పూర్తి పంచాంగంలో తెలుసుకుందాం.
నేటి తిథి, నక్షత్ర వివరాలు:
♦ తేదీ: 16 జనవరి 2026, శుక్రవారం
♦ తిథి: త్రయోదశి రాత్రి 10:22 గంటల వరకు. ఆ తర్వాత చతుర్దశి ప్రారంభం.
♦ నక్షత్రం: మూలా నక్షత్రం మరుసటి రోజు ఉదయం 8:12 గంటల వరకు ఉంటుంది.
♦ యోగం: ధ్రువ యోగం రాత్రి 9:06 వరకు, అనంతరం వ్యాఘతా యోగం.
♦ కరణం: గరిజ ఉదయం 9:22 వరకు, అనంతరం వణిజ.
సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయాలు:
♦ సూర్యోదయం: ఉదయం 6:53 గంటలకు
♦ సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:58 గంటలకు
శుభ ముహుర్తాలు (Auspicious Timings):
ఏదైనా శుభకార్యాలు ప్రారంభించడానికి నేటి అనుకూల సమయాలివే:
♦ బ్రహ్మ ముహుర్తం: తెల్లవారుజామున 5:17 గంటల నుంచి 6:05 గంటల వరకు (గమనిక: సూర్యోదయానికి ముందు సమయం)
♦ అభిజిత్ ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:03 గంటల నుంచి 12:47 గంటల వరకు
♦ అమృత కాలం: అర్ధరాత్రి 1:13 గంటల నుంచి రాత్రి 2:59 గంటల వరకు
అశుభ సమయాలు (Inauspicious Timings):
ఈ సమయాల్లో ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించకపోవడం మంచిదని పండితులు సూచిస్తున్నారు:
♦ రాహు కాలం: ఉదయం 11:02 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:25 గంటల వరకు
♦ యమగండం: మధ్యాహ్నం 3:12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4:35 గంటల వరకు
♦ దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:06 గంటల నుంచి 9:50 గంటల వరకు
♦ వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 2:35 గంటల నుంచి 4:21 గంటల వరకు
నేటి పరిహారం: ఈరోజు శుక్రవారం మరియు మూలా నక్షత్రం కావడంతో మహాలక్ష్మి దేవిని ఆరాధించడం శ్రేయస్కరం. అమ్మవారికి ఎరుపు రంగు పూలతో పూజించి, లక్ష్మీ అష్టోత్తరం పఠించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది.