Today Telugu Panchangam 8 January 2026: ఈరోజు పంచాంగం..అభిజిత్ ముహూర్తం ఏ సమయంలో ఉంది? రాహుకాలం, వర్జ్యం వివరాలు ఇవే!
Today Telugu Panchangam 8 January 2026: నేటి పంచాంగం 8 జనవరి 2026 అభిజిత్ ముహూర్తం, రాహుకాలం మరియు నక్షత్ర వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రం వేళ మీ పనులు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి శుభ సమయాలు ఇవే.
Today Telugu Panchangam 8 January 2026: నేడు జనవరి 8, 2026, గురువారం. ఆధ్యాత్మికంగా మరియు జ్యోతిష్య రీత్యా శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో ఈరోజు చాలా కీలకమైనది. నేడు పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం జరుగుతోంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిని ప్రారంభించే ముందు నేటి తిథి, నక్షత్రం మరియు శుభ ముహూర్తాల గురించి తెలుసుకోవడం మన సంప్రదాయం. మరి నేటి పంచాంగం వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం.
నేటి తిథి మరియు నక్షత్ర వివరాలు:
సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం
మాసం: పుష్య మాసం (కృష్ణ పక్షం)
తిథి: షష్ఠి (ఉదయం 7:05 గంటల వరకు), ఆ తర్వాత సప్తమి ప్రారంభం.
నక్షత్రం: పూర్వ ఫాల్గుణి (మధ్యాహ్నం 12:24 గంటల వరకు), అనంతరం ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం ప్రారంభం.
రాశి సంచారం: చంద్రుడు నేడు సింహ రాశిలో సంచరించనున్నాడు.
నేటి శుభ సమయాలు (Auspicious Timings):
ఏదైనా శుభకార్యాలు లేదా ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టడానికి ఈ క్రింది సమయాలు అనుకూలమైనవి:
అభిజిత్ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల నుండి 12:44 గంటల వరకు.
బ్రహ్మ ముహూర్తం: తెల్లవారుజామున 5:16 గంటల నుండి ఉదయం 6:04 గంటల వరకు.
అమృత కాలం: ఉదయం 5:02 గంటల నుండి ఉదయం 7:30 గంటల వరకు.
యోగం: సౌభాగ్య యోగం సాయంత్రం 5:25 వరకు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత శోభన యోగం ప్రారంభమవుతుంది.
నేటి అశుభ సమయాలు (Inauspicious Timings):
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ సమయాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదని భావిస్తారు:
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1:45 గంటల నుండి 3:07 గంటల వరకు.
దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 10:32 గంటల నుండి 11:16 గంటల వరకు.
యమగండం: ఉదయం 6:52 గంటల నుండి 8:14 గంటల వరకు.
వర్జ్యం: రాత్రి 7:59 గంటల నుండి 9:40 గంటల వరకు.
గులిక్ కాలం: ఉదయం 9:37 గంటల నుండి ఉదయం 11:00 గంటల వరకు.
నేటి పరిహారం & సూచనలు:
నేడు గురువారం కావడం, సింహ రాశిలో చంద్ర సంచారం ఉండటంతో ఆధ్యాత్మికంగా కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే మంచిది.
పరిహారం: ఈరోజు శ్రీ మహా విష్ణువు ఆలయాన్ని దర్శించి, స్వామివారికి బెల్లం మరియు శనగలను నైవేద్యంగా సమర్పించడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:52 గంటలకు
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:53 గంటలకు
గమనిక: ఈ కథనం ప్రజల విశ్వాసాలు, ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మాత్రమే ఇచ్చినది. hmtv దీనిని ధృవీకరించలేదు. ఇది కచ్చితంగా వాస్తవమేనని చెప్పేందుకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలూ లేవు.