Today Telugu Panchangam 29 January 2026: నేటి పంచాంగం.. జయ ఏకాదశి.. రాహుకాలం సమయంలో ప్రయాణాలు వద్దు!
Today Telugu Panchangam 29 January 2026: నేటి పంచాంగం: జనవరి 29, 2026 నాడు జయ ఏకాదశి విశిష్టత, రాహుకాలం, వర్జ్యం మరియు శుభ ముహూర్తాల పూర్తి వివరాలు. ఈ రోజు ఏ సమయంలో బయటకు వెళ్లకూడదో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Today Telugu Panchangam 29 January 2026: హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం జనవరి 29, 2026, గురువారం నాడు మాఘ మాసపు శుక్ల పక్ష ఏకాదశి తిథి వస్తోంది. దీనినే 'జయ ఏకాదశి' అని పిలుస్తారు. ఈ రోజు చంద్రుడు మిథున రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ పవిత్ర దినాన పాటించాల్సిన సమయాల వివరాలు..
నేటి తిథి, నక్షత్ర వివరాలు:
ఏకాదశి తిథి: ఈరోజు మధ్యాహ్నం 1:55 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ద్వాదశి తిథి ప్రారంభమవుతుంది.
నక్షత్రం: ఉదయం 7:31 గంటల వరకు రోహిణి నక్షత్రం ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మృగశిర నక్షత్రం ప్రారంభమవుతుంది.
యోగం: రాత్రి 8:27 గంటల వరకు ఇంద్ర యోగం, ఆ తర్వాత వైధ్రుతి యోగం ప్రారంభమవుతుంది.
ముఖ్యమైన శుభ ముహూర్తాలు:
ఈరోజు ఏవైనా శుభకార్యాలు లేదా కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఈ క్రింది సమయాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి:
బ్రహ్మ ముహూర్తం: తెల్లవారుజామున 5:16 నుండి ఉదయం 6:04 వరకు.
అభిజిత్ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 12:06 నుండి మధ్యాహ్నం 12:51 వరకు.
అమృత కాలం: రాత్రి 9:25 నుండి రాత్రి 10:53 వరకు.
నేటి అశుభ సమయాలు (ఈ సమయంలో ప్రయాణాలు వద్దు): జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహుకాలం మరియు ఇతర అశుభ సమయాల్లో ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడం మంచిది కాదు.
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1:53 నుండి మధ్యాహ్నం 3:17 వరకు.
యమగండం: ఉదయం 6:52 నుండి ఉదయం 8:16 వరకు.
దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 10:36 నుండి ఉదయం 11:21 వరకు.
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 12:38 నుండి మధ్యాహ్నం 2:06 వరకు.
నేటి పరిహారం: జయ ఏకాదశి సందర్భంగా ఈరోజు శ్రీ మహావిష్ణువు ఆలయాన్ని సందర్శించి, స్వామివారికి బెల్లం నైవేద్యంగా సమర్పించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, కార్యసిద్ధి కలుగుతుందని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
గమనిక: ఈ సమాచారం ప్రజల విశ్వాసాలు మరియు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.