Today Telugu Panchangam 24 January 2026: నేటి పంచాంగం.. నేటి శుభ, అశుభ సమయాల పూర్తి పట్టిక ఇదే!

Today Telugu Panchangam 24 January 2026: హిందూ సంప్రదాయంలో ఏదైనా పనిని ప్రారంభించే ముందు తిథి, నక్షత్రం మరియు శుభ ముహూర్తాలను చూసుకోవడం ఆనవాయితీ. ఈరోజు జనవరి 24, 2026, శనివారం నాటి పంచాంగ వివరాల ప్రకారం.. శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, మాఘ మాసం, శుక్ల పక్షంలో గ్రహ గతులు ఇలా ఉన్నాయి.
నేటి పంచాంగ వివరాలు:
సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు సంవత్సరం
ఆయనం: ఉత్తరాయణం
ఋతువు: శిశిర ఋతువు
మాసం: మాఘ మాసం - శుక్ల పక్షం
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:38 గంటలకు
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:45 గంటలకు
తిథి: షష్ఠి (రాత్రి 12:41 గంటల వరకు)
నక్షత్రం: ఉత్తర భద్ర నక్షత్రం (మధ్యాహ్నం 2:17 గంటల వరకు)
యోగం: శివ (మధ్యాహ్నం 2:02 గంటల వరకు)
అశుభ సమయాలు:
ముఖ్యమైన పనులు లేదా ప్రయాణాలు ప్రారంభించే వారు ఈ క్రింది సమయాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవడం మంచిది:
రాహుకాలం: ఉదయం 9:35 నుండి 11:05 వరకు. (ఈ సమయంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయని నమ్ముతారు).
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1:50 నుండి 3:17 వరకు.
దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 6:45 నుండి 8:25 వరకు.
వర్జ్యం: రాత్రి 1:55 నుండి తెల్లవారుజామున 3:30 వరకు.
ముఖ్య గమనిక:
నేటి పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు ప్రత్యేకంగా అమృత ఘడియలు లేవు. కావున ఏదైనా కొత్త కార్యాలను ప్రారంభించాలనుకునే వారు పైన పేర్కొన్న దుర్ముహూర్తం మరియు రాహుకాలం లేని సమయాలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
శనివారం విశేషం: నేడు శనివారం కావడంతో శని దేవుడికి తైలాభిషేకం చేయడం లేదా హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల దోషాలు తొలగి శుభం కలుగుతుందని పండితులు సూచిస్తున్నారు.