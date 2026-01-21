Today Telugu Panchangam 21 January 2026: ఈరోజు పంచాంగం.. ఈ సమయంలో అస్సలు బయటకు వెళ్లొద్దు.. నేటి రాహుకాలం, వర్జ్యం వివరాలు ఇవే!
Today Telugu Panchangam 21 January 2026: నేటి పంచాంగం (జనవరి 21, 2026): ఈరోజు శుభ ముహూర్తాలు ఎప్పుడు ఉన్నాయి? రాహుకాలం, యమగండం ఏ సమయంలో ఉన్నాయి? మాఘ మాసం, బుధవారం నాటి తిథి, నక్షత్రం పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Today Telugu Panchangam 21 January 2026: హిందూ సంప్రదాయంలో ఏదైనా శుభకార్యం ప్రారంభించాలన్నా లేదా ముఖ్యమైన పనుల కోసం బయటకు వెళ్లాలన్నా పంచాంగాన్ని చూడటం మనకు అలవాటు. తిథి, నక్షత్రం, వర్జ్యం మరియు రాహుకాలం వంటి వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని అడుగు ముందుకు వేస్తుంటాం. నేడు జనవరి 21, 2026 బుధవారం నాటి పంచాంగ వివరాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
పంచాంగ వివరాలు: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, మాఘ మాసం, శిశిర ఋతువు.
సూర్యోదయం: ఉదయం 6 గంటల 39 నిమిషాలకు
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5 గంటల 43 నిమిషాలకు
వారం: బుధవారం (సౌమ్యవాసరః)
తిథి: తదియ (రాత్రి 2 గంటల 48 నిమిషాల వరకు)
నక్షత్రం: ధనిష్ట (మధ్యాహ్నం 1 గంటల 59 నిమిషాల వరకు)
యోగం: వ్యతీపాత (సాయంత్రం 6 గంటల 58 నిమిషాల వరకు)
అశుభ సమయాలు: ముఖ్యమైన పనులు లేదా ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు ఈ క్రింది సమయాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవడం మంచిది:
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12 గంటల 27 నిమిషాల నుంచి 1 గంటల 51 నిమిషాల వరకు. (ఈ సమయంలో ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని నమ్ముతారు).
యమగండం: ఉదయం 8 గంటల 14 నిమిషాల నుంచి 9 గంటల 38 నిమిషాల వరకు.
దుర్ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 12 గంటల 02 నిమిషాల నుంచి 12 గంట 50 నిమిషాల వరకు.
వర్జ్యం: రాత్రి 9 గంటల 18 నిమిషాల నుంచి 10 గంటల 57 నిమిషాల వరకు.
నేడు అమృత ఘడియలు లేదా ప్రత్యేక శుభ ఘడియలు లేవని పంచాంగం చెబుతోంది. కావున ఏదైనా కొత్త కార్యాలు ప్రారంభించేవారు దుర్ముహూర్తం, రాహుకాలం లేని సమయాన్ని చూసుకోవడం ఉత్తమం.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు పంచాంగ కర్తల సమాచారం మేరకు అందించబడినవి. వీటిని పాటించే వారు తమ వ్యక్తిగత విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవలసిందిగా కోరుతున్నాము.