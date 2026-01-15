  • Menu
Home  > ఆధ్యాత్మికం

Today Telugu Panchangam 15 January 2026: నేటి పంచాంగం.. సంక్రాంతి రోజున శుభ ముహూర్తాలు ఇవే.. రాహుకాలం ఎప్పుడు ఉందంటే?

Today Telugu Panchangam
x

Today Telugu Panchangam 15 January 2026: నేటి పంచాంగం.. సంక్రాంతి రోజున శుభ ముహూర్తాలు ఇవే.. రాహుకాలం ఎప్పుడు ఉందంటే?

Highlights

Today Telugu Panchangam 15 January 2026: నేడు మకర సంక్రాంతి! జనవరి 15, 2026 నాటి పంచాంగం ఇక్కడ ఉంది. నేటి తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, యమగండం మరియు శుభ ముహూర్తాల సమయాలను తెలుసుకుని మీ పనులను ప్లాన్ చేసుకోండి.

Today Telugu Panchangam 15 January 2026: స్వస్తిశ్రీ చంద్రమాన శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, పుష్య మాసంలో నేడు మకర సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకుంటున్నాం. ఏవైనా ముఖ్యమైన పనులు లేదా దైవ కార్యాలు చేసే వారు నేటి శుభ, అశుభ సమయాలను గమనించడం ఉత్తమం.

నేటి పంచాంగ వివరాలు:

తేదీ: 15 జనవరి, 2026 (గురువారం)

సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం

ఋతువు: హేమంత ఋతువు (దక్షిణాయణం)

మాసం: పుష్య మాసం

సూర్యోదయం: ఉదయం 6:40 గంటలకు

సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:40 గంటలకు


ముఖ్యమైన సమయాలు (Timings):


వివరాలుసమయం (Timings)
తిథిబహుళ ద్వాదశి (రాత్రి 8:18 వరకు)
నక్షత్రంజ్యేష్ఠ (రాత్రి 5:48 వరకు - తెల్లవారుజామున)
యోగంవృద్ది (రాత్రి 8:37 వరకు)
అమృత ఘడియలురాత్రి 8:00 నుంచి 9:45 వరకు
వర్జ్యంఉదయం 9:19 నుంచి 11:06 వరకు
రాహుకాలంమధ్యాహ్నం 1:50 నుంచి 3:15 వరకు
యమగండంఉదయం 6:49 నుంచి 8:13 వరకు
దుర్ముహూర్తంఉదయం 10:33 - 11:18; మధ్యాహ్నం 3:00 - 3:47 వరకు

విశ్లేషణ - ఏ సమయం దేనికి మంచిది?

శుభ ఘడియలు: రాత్రి 8 గంటల నుంచి 9:45 గంటల వరకు అమృత ఘడియలు ఉన్నాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి లేదా దైవ కార్యాలకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.

రాహుకాలం & యమగండం: ఈ సమయాల్లో చేసే పనులకు ఆటంకాలు కలిగే అవకాశం ఉందని నమ్మకం. కాబట్టి ముఖ్యమైన ఆర్థిక లావాదేవీలు లేదా ప్రయాణాలు ఈ సమయంలో నివారించడం మంచిది.

వర్జ్యం: ఉదయం 9:19 నుంచి 11:06 వరకు వర్జ్యం ఉంది. ఈ సమయంలో ఎటువంటి శుభకార్యాలు తలపెట్టకూడదు.

గమనిక: ఈ సమాచారం ప్రజల విశ్వాసాలు మరియు లభ్యమైన పంచాంగ గణితం ప్రకారం ఇవ్వబడింది. దీనిని కేవలం సమాచారం కోసమే చదవగలరు.


Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick