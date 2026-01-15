Today Telugu Panchangam 15 January 2026: నేటి పంచాంగం.. సంక్రాంతి రోజున శుభ ముహూర్తాలు ఇవే.. రాహుకాలం ఎప్పుడు ఉందంటే?
Today Telugu Panchangam 15 January 2026: నేడు మకర సంక్రాంతి! జనవరి 15, 2026 నాటి పంచాంగం ఇక్కడ ఉంది. నేటి తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, యమగండం మరియు శుభ ముహూర్తాల సమయాలను తెలుసుకుని మీ పనులను ప్లాన్ చేసుకోండి.
Today Telugu Panchangam 15 January 2026: స్వస్తిశ్రీ చంద్రమాన శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, పుష్య మాసంలో నేడు మకర సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకుంటున్నాం. ఏవైనా ముఖ్యమైన పనులు లేదా దైవ కార్యాలు చేసే వారు నేటి శుభ, అశుభ సమయాలను గమనించడం ఉత్తమం.
నేటి పంచాంగ వివరాలు:
తేదీ: 15 జనవరి, 2026 (గురువారం)
సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం
ఋతువు: హేమంత ఋతువు (దక్షిణాయణం)
మాసం: పుష్య మాసం
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:40 గంటలకు
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:40 గంటలకు
ముఖ్యమైన సమయాలు (Timings):
|వివరాలు
|సమయం (Timings)
|తిథి
|బహుళ ద్వాదశి (రాత్రి 8:18 వరకు)
|నక్షత్రం
|జ్యేష్ఠ (రాత్రి 5:48 వరకు - తెల్లవారుజామున)
|యోగం
|వృద్ది (రాత్రి 8:37 వరకు)
|అమృత ఘడియలు
|రాత్రి 8:00 నుంచి 9:45 వరకు
|వర్జ్యం
|ఉదయం 9:19 నుంచి 11:06 వరకు
|రాహుకాలం
|మధ్యాహ్నం 1:50 నుంచి 3:15 వరకు
|యమగండం
|ఉదయం 6:49 నుంచి 8:13 వరకు
|దుర్ముహూర్తం
|ఉదయం 10:33 - 11:18; మధ్యాహ్నం 3:00 - 3:47 వరకు
విశ్లేషణ - ఏ సమయం దేనికి మంచిది?
శుభ ఘడియలు: రాత్రి 8 గంటల నుంచి 9:45 గంటల వరకు అమృత ఘడియలు ఉన్నాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి లేదా దైవ కార్యాలకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.
రాహుకాలం & యమగండం: ఈ సమయాల్లో చేసే పనులకు ఆటంకాలు కలిగే అవకాశం ఉందని నమ్మకం. కాబట్టి ముఖ్యమైన ఆర్థిక లావాదేవీలు లేదా ప్రయాణాలు ఈ సమయంలో నివారించడం మంచిది.
వర్జ్యం: ఉదయం 9:19 నుంచి 11:06 వరకు వర్జ్యం ఉంది. ఈ సమయంలో ఎటువంటి శుభకార్యాలు తలపెట్టకూడదు.
గమనిక: ఈ సమాచారం ప్రజల విశ్వాసాలు మరియు లభ్యమైన పంచాంగ గణితం ప్రకారం ఇవ్వబడింది. దీనిని కేవలం సమాచారం కోసమే చదవగలరు.