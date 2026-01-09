Today Telugu Panchangam 09 January 2026: నేటి పంచాంగం.. ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్ర వేళ శుభ సమయాలు.. రాహుకాలం ఎప్పుడంటే?
Today Telugu Panchangam 09 January 2026: నేటి పంచాంగం (జనవరి 09, 2026): ఈరోజు ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం మరియు షష్ఠి తిథి విశేషాలు. రాహుకాలం, బ్రహ్మ ముహూర్తం, అమృత కాలం మరియు వర్జ్యం సమయాలతో పాటు నేటి రాశి సంచారం గురించి పూర్తి వివరాలు.
Today Telugu Panchangam 09 January 2026: తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, ఈరోజు జనవరి 09, 2026, శుక్రవారం. శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షంలో సూర్యుడు దక్షిణాయనంలో సంచరిస్తున్న సమయం. ఈరోజు ఖగోళ స్థితిగతులు, నక్షత్ర బలాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
తిథి మరియు నక్షత్రం:
తిథి: నేడు ఉదయం 7:05 గంటల వరకు షష్ఠి తిథి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సప్తమి ప్రారంభమవుతుంది.
నక్షత్రం: ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం మధ్యాహ్నం 1:40 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత హస్తా నక్షత్రం ప్రారంభమవుతుంది.
రాశి సంచారం: ఈరోజు చంద్రుడు కన్య రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు.
నేటి శుభ ముహూర్తాలివే: పని ప్రారంభించడానికి లేదా శుభ కార్యాలకు అనుకూలమైన సమయాలు:
బ్రహ్మ ముహూర్తం: తెల్లవారుజామున 5:16 నుండి ఉదయం 6:04 వరకు.
అభిజిత్ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 12:01 నుండి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు.
అమృత కాలం: ఉదయం 6:05 నుండి ఉదయం 7:46 వరకు.
నేటి అశుభ సమయాలివే (జాగ్రత్తలు అవసరం): ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన సమయాలు:
రాహు కాలం: ఉదయం 11:00 నుండి మధ్యాహ్నం 12:23 వరకు.
యమగండం: మధ్యాహ్నం 3:08 నుండి సాయంత్రం 4:31 వరకు.
దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 9:04 నుండి 9:48 వరకు, మరల మధ్యాహ్నం 12:45 నుండి 1:29 వరకు.
వర్జ్యం: రాత్రి 10:46 నుండి అర్ధరాత్రి 12:30 వరకు.
నేటి ప్రత్యేక పరిహారం: ఈరోజు శుక్రవారం కాబట్టి లక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేయడం, అష్టోత్తరం చదువుకోవడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి ప్రశాంతత లభిస్తుంది.