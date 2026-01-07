Today Telugu Panchangam 7 January 2026: ఈరోజు పంచాంగం.. రాహుకాలం, వర్జ్యం ఏ సమయంలో ఉన్నాయో తెలుసా?
Today Telugu Panchangam 7 January 2026: ఈరోజు రాహుకాలం, యమగండం సమయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ముఖ్యమైన పనులు మొదలుపెట్టే ముందు శుభ ముహూర్తం మరియు వర్జ్యం వివరాలను సరిచూసుకోండి.
Today Telugu Panchangam 7 January 2026: నేడు జనవరి 7, 2026 బుధవారం ఆధ్యాత్మికంగా మరియు జ్యోతిష్య రీత్యా చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగిన రోజు. ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించే ముందు లేదా దూర ప్రయాణాలు చేసే ముందు తిథి, నక్షత్రం మరియు శుభ ముహూర్తాల గురించి తెలుసుకోవడం మన సంప్రదాయం. మరి శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో, పుష్య మాసంలో నేటి గ్రహ గతులు ఎలా ఉన్నాయో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేటి పంచాంగం వివరాలు:
సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం
ఆయనం: దక్షిణాయణం
ఋతువు: హేమంత ఋతువు
మాసం: పుష్య మాసం
వారం: బుధవారం (సౌమ్యవాసరః)
తిథి: శుక్ల చవితి (ఈరోజు ఉదయం 6:54 వరకు)
నక్షత్రం: మఘ (ఉదయం 11:07 వరకు)
సమయాలు:
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:36 గంటలకు
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:36 గంటలకు
యోగం: ఆయుష్మాన్ (సాయంత్రం 6:35 వరకు)
కరణం: బాలవ (ఉదయం 6:54 వరకు), కౌలవ (సాయంత్రం 6:38 వరకు)
శుభ సమయాలు (Good Timings):
మీరు ఏదైనా శుభకార్యాలు లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టాలనుకుంటే ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది:
అమృత ఘడియలు: ఉదయం 6:50 నుండి 7:55 వరకు మరియు తిరిగి ఉదయం 9:35 నుండి 11:10 వరకు.
శుభ ఘడియలు: ఉదయం 9:35 నుండి 11:10 వరకు.
అశుభ సమయాలు (Bad Timings - జాగ్రత్త!):
ఈ క్రింది సమయాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదా బయటకు వెళ్లడం మంచిది కాదని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది:
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12:20 నుండి 1:45 వరకు. (ఈ సమయంలో ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది).
యమగండం: ఉదయం 8:10 నుండి 9:35 వరకు. (దీనిని కేతుకాలం అని కూడా అంటారు).
దుర్ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 11:55 నుండి 12:45 వరకు.
వర్జ్యం: రాత్రి 8:06 నుండి 9:45 వరకు.
గమనిక: ఈ కథనం ప్రజల విశ్వాసాలు, ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మాత్రమే ఇచ్చినది. hmtv దీనిని ధృవీకరించలేదు. ఇది కచ్చితంగా వాస్తవమేనని చెప్పేందుకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలూ లేవు.